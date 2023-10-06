Врачи назвали пять симптомов нового варианта COVID-19

Врачи назвали пять основных симптомов нового варианта COVID-19 «пирола»
Британские врачи назвали пять основных симптомов нового варианта коронавирусной инфекции COVID-19 Pirola, который распространяется в Великобритании.
Этот штамм коронавируса обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.
Основные симптомы, которые указывают на наличие у пациента штамма «пирола», — это насморк и заложенность носа, чихание, головная боль, слабость, а также боль или першение в горле.
По последним данным, в Великобритании было зарегистрировано 54 подтвержденных случая заболевания этим штаммом, передает портал Chronicle Live.
В России впервые выявили новый штамм коронавируса «эрис». «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, в чем особенность этого штамма, насколько он опасен и есть ли от него вакцина.
Заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю возросла на 13,8 процента, а число случаев госпитализации увеличилось на 9,8 процента. Согласно данным штаба, всплеск количества госпитализаций зафиксирован в 49 субъектах страны, а заболеваемость вирусом возросла в 65 регионах. При этом за неделю от COVID-19 выздоровели 13 513 человек, что на 30,9 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.