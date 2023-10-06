Врачи назвали пять симптомов нового варианта COVID-19

Британские врачи назвали пять основных симптомов нового варианта коронавирусной инфекции COVID-19 Pirola, который распространяется в Великобритании.

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Этот штамм коронавируса обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.

Основные симптомы, которые указывают на наличие у пациента штамма «пирола», — это насморк и заложенность носа, чихание, головная боль, слабость, а также боль или першение в горле.

По последним данным, в Великобритании было зарегистрировано 54 подтвержденных случая заболевания этим штаммом, передает портал Chronicle Live.

В России впервые выявили новый штамм коронавируса «эрис». «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, в чем особенность этого штамма, насколько он опасен и есть ли от него вакцина.