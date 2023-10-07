В Башкирии врачи спасли мужчину, который пил воду с магнитами

Башкирские медики извлекли из брюшной полости пациента 300 граммов магнитных частиц, мужчина пытался вылечить ими язву желудка в домашних условиях. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

В Верхнеяркеевскую ЦРБ поступил 32-летний пациент с жалобами на сильные боли в области живота. Он рассказал врачам, что нашел в сети рецепт лечения язвы желудка на дому, для этого нужно было пить воду с с размельченными неодимовыми магнитами, но улучшений не произошло.