3 заблуждения о пищеварении: видео
Заболевания желудочно-кишечного тракта являются одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем. По статистике, более 60% взрослого городского населения страдает от тех или иных расстройств пищеварения.
Однако лечение желудочно-кишечных проблем часто осложняется распространенными заблуждениями.
Лечение витаминами и БАДами
Если желудочно-кишечный тракт не здоров и в нем происходит воспалительный процесс, то лечение витаминам и БАДами не будет эффективным. Нарушение микрофлоры нарушает всасывание микроэлементов.
Любая диета из интернета подойдет для лечения проблем ЖКТ
На самом деле диета должна назначаться индивидуально, с учетом конкретного диагноза и особенностей организма. Самолечение по "универсальным" диетам из интернета может принести вред.
Купирование симптомов таблетками
Самостоятельный прием медикаментов для купирования болевого синдрома может превратить заболевание в хронический процесс. Многие проблемы ЖКТ поддаются лечению, важно вовремя обратиться к специалисту.
Об этом рассказала в своем видео врач Ирина Суетина.
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