Заболевания желудочно-кишечного тракта являются одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем. По статистике, более 60% взрослого городского населения страдает от тех или иных расстройств пищеварения.

Однако лечение желудочно-кишечных проблем часто осложняется распространенными заблуждениями.

Лечение витаминами и БАДами

Если желудочно-кишечный тракт не здоров и в нем происходит воспалительный процесс, то лечение витаминам и БАДами не будет эффективным. Нарушение микрофлоры нарушает всасывание микроэлементов.

Любая диета из интернета подойдет для лечения проблем ЖКТ

На самом деле диета должна назначаться индивидуально, с учетом конкретного диагноза и особенностей организма. Самолечение по "универсальным" диетам из интернета может принести вред.

Купирование симптомов таблетками

Самостоятельный прием медикаментов для купирования болевого синдрома может превратить заболевание в хронический процесс. Многие проблемы ЖКТ поддаются лечению, важно вовремя обратиться к специалисту.

Об этом рассказала в своем видео врач Ирина Суетина.