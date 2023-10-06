Щитовидная железа: симптомы заболевания у мужчин и женщин

Нарушения в работе органа вызывают множество проблем со здоровьем.

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Что такое щитовидная железа

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Щитовидная железа представляет собой эндокринный орган, который расположен на передней поверхности шеи и по форме напоминает бабочку. Её главная функция заключается в выработке двух гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они играют важную роль в нормальном функционировании всех клеток организма.

Заболевания щитовидной железы довольно распространены среди всего населения мира и в большинстве случаев возникают у женщин, хотя может заболеть любой человек: мужчины, подростки, дети и младенцы. Как показали исследования, примерно у каждого 20-го человека имеется какое-либо заболевание щитовидной железы, которое может быть временным или постоянным.

Щитовидная железа находится в передней части шеи, чуть ниже кадыка. Она состоит из двух долей – правой и левой, которые соединены тонкой полоской ткани. Эти доли расположены по обе стороны от трахеи.

Средний вес щитовидной железы составляет 20–60 г. Она окружена двумя фиброзными капсулами. Внешняя связана с мышцами голосового аппарата, важными кровеносными сосудами и нервными волокнами.

Между внешней и внутренней капсулами есть рыхлая соединительная ткань, благодаря чему щитовидная железа может перемещаться и изменять своё положение при глотании.

Функции щитовидной железы

Как мы уже писали выше, щитовидная железа вырабатывает два гормона, которые выводятся в кровоток: неактивный тироксин (Т4) и высокоактивный трийодтиронин (Т3). Согласно исследованиям, орган производит 90% гормона Т4 и только 10% Т3, однако в клетках и тканях организма неактивный тироксин превращается в активный трийодтиронин.

Гормоны щитовидной железы участвуют в регуляции большей части процессов в организме:

работа сердца, частота сердечных сокращений, давление, состояние сосудов;

углеводный и жировой обмен, обмен жирных кислот, холестерина в крови;

окислительно-восстановительные процессы в клетках;

нейропсихическая и эмоциональная стабильность;

регуляция репродуктивных функций у мужчин и женщин;

стимуляция иммунитета;

регуляция циркадных ритмов, режима сна-бодрствования;

нормальный рост и развитие в детском возрасте.

Симптомы заболеваний щитовидной железы

Щитовидная железа обычно синтезирует точное количество гормонов, необходимых для поддержания нормального и сбалансированного обмена веществ в организме. Тем не менее существует ряд заболеваний, при которых функция этого органа нарушается.

Иногда щитовидная железа начинает вырабатывать излишнее количество гормонов, в результате чего организм использует энергию быстрее, чем следовало бы. Это состояние называется гипертиреозом, или гиперфункцией.

При гипотиреозе (гипофункции), наоборот, наблюдается дефицит тироксина. Это самое распространенное заболевание, связанное с щитовидной железой.

При гипертиреозе характерными признаками являются:

повышение артериального давления;

учащённое сердцебиение;

резкое снижение веса при нормальном питании;

эмоциональная лабильность, раздражительность, необоснованная агрессия;

нарушение сна;

приступы сердцебиения, дискомфорт в области сердца;

повышенная потливость;

тремор;

нарушение стула со склонностью к диарее.

ощущение кома, инородного тела в горле, трудности при глотании.

При гипотиреозе симптомы обратные:

отёчность лица, конечностей;

быстрый набор лишнего веса;

слабость, сонливость, апатия, депрессия;

выпадение волос, тусклый цвет, ломкость;

снижение либидо;

запоры;

сухость, дряблость кожи.

Причины нарушения функции щитовидной железы

Наиболее распространенной причиной нарушения функций органа является аутоиммунное заболевание щитовидной железы – саморазрушительный процесс, когда иммунная система организма ошибочно атакует клетки железы, принимая их за чужеродные. В ответ на такой процесс развивается либо гипотиреоз, либо гипертиреоз.

Также проблемы с щитовидной железой могут быть связаны с генетической предрасположенностью, дефицитом йода в организме, приёмом некоторых лекарственных препаратов. Вызвать нарушения в работе органа могут и неблагоприятные факторы внешней среды (работа с радиацией, излучением), и хронический стресс, и проблемы с гипофизом.

Диагностика заболеваний щитовидной железы

При подозрении на заболевания щитовидной железы необходимо обратиться за консультацией к врачу — лечением в этом случае занимается эндокринолог. Он соберёт анамнез, пропальпирует, то есть прощупает, железу.

В процессе обследования пациенту рекомендуют сдать анализ крови на свободный Т3 и Т4, тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопкроксидазе (АТ к ТПО), антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ), а также пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Если во время УЗИ будут обнаружены узлы, то может потребоваться тонкоигольная биопсия, позволяющая определить характер и состав выявленного образования. При подозрении на рак щитовидной железы может быть назначена сцинтиграфия (радионуклидная диагностика) – она показывает размеры воспалительного очага.

Лечение заболеваний щитовидной железы

Выбором терапии при заболевании щитовидной железы должен заниматься врач. В зависимости от установленного диагноза могут применяться следующие методы лечения: