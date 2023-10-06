Врач рассказала о причинах возникновения проблем с кишечником

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) многие врачи не воспринимают всерьез, так как тема новая и пока недостаточно активно обсуждается. По этой причине некоторые медики могут ошибочно диагностировать дисбактериоз кишечника. Подробнее о СИБР рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

© Вести Подмосковья

Синдром представляет собой вид нарушения микробиоты тонкого кишечника, которое характеризуется увеличением количества микроорганизмов и изменением его состава. Также его отличительной чертой является то, что это не самостоятельное заболевание, а следствие проблем с другими органами.

Видео дня

Существует множество механизмов, направленных на поддержание постоянства среды в тонком кишечнике. Самые важные из них – хороший желчеотток и высокая концентрация кислоты в желудке, так как они обладают антисептическими свойствами. Поэтому нарушения в их функционировании являются основными причинами возникновения заболевания. К ним также можно отнести моторные нарушения, хронический панкреатит, использование некоторых медикаментов и ряд других.

К признакам проявления СИБР гастроэнтеролог относит неоформленный стул, тошноту, дискомфорт и боли в животе. Отмечается, что часто пациенты худеют и не могут набрать вес. Если проблема существует длительное время, то возникает множество дефицитов. В результате появляются следующие жалобы – слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, выпадение волос, ломкость ногтей.

Доктор отметила, что способы лечения зависят от причины возникновения заболевания. Так, при нарушениях желчеоттока чаще всего используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты и полезные растительные масла (подсолнечное, оливковое, орехи, семена, авокадо и пр.). Также важен питьевой режим. Заподозрить нарушения желчеоттока можно на УЗИ брюшной полости. При низкой кислотности помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. А снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы компенсируется приемом ферментов.