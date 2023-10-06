Онколог назвала основные факторы, провоцирующие рак груди

Более 6 тысяч женских консультаций провели врачи-маммологи в Нижегородской области за 9 месяцев 2023 года. Медики выявили 44 случая злокачественных новообразований молочных желез. Предотвратить онкологические заболевания помогают регулярные маммологические осмотры. О важности профилактических мер редакции сайта pravda-nn.ru рассказали специалисты нижегородского Клинического диагностического центра.

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По словам главного врача Клинического диагностического центра Ольги Гудушиной, в этому году специалисты выполнили порядка 900 пункций молочных желёз и почти 4000 маммографических исследований. 60% проведенных консультаций носили первичный характер.

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«К сожалению, в нескольких случаях онкопатология была выявлена на поздних стадиях в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью, — отметила Ольга Гудушина. – Для женщин старше 35 лет посещение врача-маммолога или гинеколога в рамках профилактических визитов является необходимостью, ведь патологические изменения в тканях железы начинаются бессимптомно. Только врач может своевременно обнаружить болезнь и назначить лечение».

Маммография входит в программу скрининга в России. Каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить маммографию раз в два года до 75 лет. Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, а в качестве метода его профилактики весьма эффективна самодиагностика.

Один из лучших способов профилактики – приверженность здоровому образу жизни. Принято считать, что риск возникновения практически любого вида онкопатологии на 30 – 35% связан с тем, что человек употребляет в пищу. Примерно такую же долю составляет курение, 4% риска добавляет алкоголь. Вредные привычки провоцируют возникновение 3 из 4 опухолей. Остальные случаи приходятся на экологию и наследственность.

Медики призывают обратить внимание на состояние здоровья, если обнаружатся изменение формы груди. В частности, насторожить должны внезапное увеличение в размерах, ассиметрия или отечность, изменение цвета кожных покровов в этой области. Серьезный симптом, при котором необходимо обратиться к специалисту — увеличение в размерах подмышечных лимфоузлов, постоянные болевые ощущения, не связанные с менструальным циклом.

Ольга Гудушина рассказала, что наиболее часто диагностируются не онкологические случаи, диффузно фиброзно-кистозные мастопатии.