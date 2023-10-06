Англичанка рассказала о жизни с синдромом «спящей красавицы»
О жизни с синдромом «спящей красавицы» рассказа жительница Великобритании.
Медсестра Белла Андреу из города Ньюкасл пережила свой первый эпизод синдрома Клейне-Левина в 2016-м, после того как напилась на вечеринке (алкоголь и стресс часто могут спровоцировать обострение заболевания). Диагноз же ей поставили только в прошлом месяце. Она спит во время концертов, встреч с друзьями и даже свадьбы близкого человека, на которой была подружкой невесты. Девушка подсчитала, что на данный момент потеряла уже год своей жизни.
«Я знала, что со мной что-то не то, мои родители описали это состояние так: «Свет горит, но никого нет дома», – вспоминает Андреу.
Она также уточнила, что, несмотря на красивое название заболевания, ее состояние ощущается как история в жанре ужасов, в которой она призрак.
По время приступов Белла может спать ежедневно по 20 часов до двух недель подряд, после чего длительное время сохраняются неприятные симптомы, схожие с похмельем.
Девушке тяжело было учиться в школе и получить диплом медсестры, периодически у близких создается ощущение, что они ее «потеряли». Многие врачи в больницах даже не слышали никогда об этом синдроме, лекарства от него на данный момент нет, пишет британский таблоид The Mirror.
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