Врач рассказала, какие продукты могут навредить при простуде

На время простуды лучше отказаться от потребления жирной, жареной, острой и сладкой пищи, а также молочных продуктов. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева.

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Как объяснила специалист, некоторые продукты могут повысить нагрузку на организм и затруднить выздоровление при инфекционных заболеваниях. При этом особенно тяжело в таком случае приходится ЖКТ.

При простуде пациенту, как правило, выписывают биологически активные добавки или лекарственные средства, которые должен усваивать желудок.

"Накормить ЖКТ сладкими продуктами – это дополнительно создать проблему для его переваривающей и усваивающей способности. При употреблении тортов и конфет в кишечнике будет брожение", – рассказала врач.

Помимо этого, во время больничного стоит отказаться от жирной и жареной пищи, обращает внимание диетолог. Такая рекомендация объясняется тем, что у инфицированного человека ограничены возможности по перевариванию и усвоению подобных продуктов. К тому же они могут поддержать любые воспалительные процессы в организме – то же самое касается острых и молочных продуктов.