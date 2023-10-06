Как безопасно самостоятельно промывать нос: советы врача

С наступлением осени люди чаще страдают от насморка и заложенности носа, при этом большинство не торопится к врачу и занимается самолечением. Кто-то использует капли, другие больше доверяют народным средствам. Однако зачастую синуситы требуют еще и промывания. Можно ли это делать самостоятельно и насколько это безопасно – в материале «ФедералПресс».

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Чем могут быть опасны сопли

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Через носоглотку в организм человека попадает большое количество бактерий и вирусов. В сезоны распространения ОРВИ и гриппа – осенью и весной – их число зашкаливает. Чтобы защититься от вредных микроорганизмов, в носовой полости вырабатывается большой объем слизи, отекают ткани. В такие моменты и возникают жалобы «нос не дышит», «течет из носа».

Если выделений станет слишком много и они будут застаиваться в носу и околоносовых пазухах, это может вызвать осложнения. Чтобы избежать ухудшения состояния, отоларингологи рекомендуют промывание.

Когда нужно промывать нос

Вообще промывание следует делать не только при заложенности носа и насморке, но и для профилактики. Например, после посещения мест массового скопления людей или общественного транспорта во время распространения гриппа и ОРВИ.

Промывание необходимо и аллергикам: удалив со слизистой оболочки носа аллергены, можно избавиться от зуда и чихания или хотя бы уменьшить их. Само собой, промывания показаны при воспалительных заболеваниях: различные синуситы, гайморит, ОРЗ.

Чем и как промывать

Для промывания солевой раствор можно приготовить самостоятельно, а также приобрести готовый в аптеке. Он должен быть чуть теплым или комнатной температуры. При процедуре используются спринцовка или же шприц без иголки.

Необходимо наклонить голову, повернув ее налево, над раковиной или ванной. Раствор при этом аккуратно залить в правый носовой ход. Жидкость после этого должна вытечь из левой ноздри. Те же действия повторяются и для противоположной стороны.