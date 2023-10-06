Узел — это уплотнение ткани щитовидной железы, которое можно нащупать пальцами или увидеть на УЗИ. Что провоцирует их появление и какие новообразования могут перерасти в рак, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Юспина. Эксперта цитирует «Почему болит».

Новообразования могут расти и сдавливать трахею или пищевод. В первом случае пациента одолевают приступы удушья или кашля, его голос сипит из-за паралича голосовых связок. Страдает и внешний вид шеи, так как крупные узлы видны визуально — выступают под кожей.

Возникновение узлов обычно связано с заболеваниями щитовидной железы:

воспаления;

пороки развития;

тиреотоксикоз;

травмы;

аутоиммунный тиреоидит.

«Также к появлению узлов может приводить и недостаток йода в организме, например, в детстве или даже во внутриутробном периоде», — добавила медик.

Принято различать одиночные узлы и множественные — многоузловой зоб. Рак щитовидной железы гораздо чаще встречается при одиночных узлах и гораздо реже при множественных. По словам специалиста, тактика обследования при этих состояниях будет разная. Основная задача — понять вид новообразования.