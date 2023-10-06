Кардиологи назвали скрытые признаки инфаркта у женщин

Симптомы сердечного приступа у женщин отличаются от тех, с которыми сталкиваются мужчины. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на американских врачей.

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Так, по словам кардиолога Дейдры Маттины, примерно каждая третья женщина умирает от болезней сердца ежегодно. Это происходит в том числе из-за того, что у мужчин, как правило, симптомы-предвестники проявляются более активно, что позволяет предотвратить неблагоприятный исход.

Как рассказала врач Коррин Юргенс, приближающийся инфаркт миокарда чаще всего проявляется у женщин в виде тошноты, головокружений, сильной усталости и холодного пота. Также стоит обращать внимание на болевые ощущения в челюсти, шее, руках или плечах, учащенное сердцебиение и изжогу.