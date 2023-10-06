Врач рассказала о связи ожирения и рака

Лишний вес не только портит внешний вид человека, но и влияет на его здоровье. Ожирение увеличивает риск появления диабета, инсульта, инфаркта и даже развития рака. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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«Ожирение – это хроническое заболевание, к которому приводит избыточное накопление жира в организме. При этом сами по себе жировые клетки (липиды) не токсичны. Но они накапливают вещества, которые отравляют организм и вызывают воспаление», – передает Life.ru слова медика.

Как отмечает Екатерина Кашух, внутреннее воспаление вызывает сахарный диабет, атеросклероз, инсульты, инфаркты, тромбозы, а также заболевания эндокринной системы и психики.

Кроме того, воспалительные процессы нарушают апоптоз – способность организма ликвидировать поврежденные клетки, которые способны перерождаться в раковые. Соответственно, ожирение может постепенно привести к раку.