Названы симптомы мужского климакса

В зрелом возрасте из-за снижения полового гормона тестостерона мужчины, как и женщины, сталкиваются с изменениями в организме. Симптомы мужского климакса или андропаузы назвала профессор по репродуктивному здоровью Джойс Харпер в беседе с изданием Metro.

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Специалистка указала, что большинство признаков мужского климакса связаны с постепенным снижением уровня тестостерона.

«Это может вызвать у некоторых мужчин такие симптомы, как увеличение веса и депрессия», — рассказала Харпер.

Она добавила, что подобные состояния у мужчин плохо изучены, поэтому неизвестно, являются они последствиями старения или колебания гормонов.

Врач общей практики по женскому здоровью Элиза Даллас добавила, что климакс у мужчин может проявляться повышенной утомляемостью, затуманенностью мышления или низким либидо. Однако она подчеркнула, что возрастные изменения у мужчин нельзя сравнивать с женской менопаузой.

«Это происходит не со всеми мужчинами, в отличие от женщин», — отметила Даллас.