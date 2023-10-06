Атеросклероз представляет собой серьезное хроническое заболевание, которое способно спровоцировать инфаркт, инсульт и привести к смертельному исходу. О двух неочевидных симптомах, по которым можно распознать недуг, сообщает "Российская газета".

Во-первых, признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может являться преждевременное поседение волос, отмечает врач-кардиолог Константин Крулев. Как он объяснил, преждевременное патологическое старение может сопровождаться не только появлением бляшек, но и нарушением пигментации волос.

Кардиолог Анна Кореневич, в свою очередь, рекомендует следить за уровнем холестерина в крови. Его скачки являются тревожным симптомом, подчеркнула она.

"Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт", – предупредила Корневич.