Врачи назвали два симптома, которые появляются незадолго до мгновенной смерти

Опытные медики считают, что первые признаки серьезной патологии у человека можно заметить уже на первом приеме - как только пациент переступает порог кабинета врача. Например, есть признак, по которому можно заподозрить развитие атеросклероза - недуг, если его вовремя не поймать, способен спровоцировать инфаркт, инсульт, внезапную смерть.

Как отметил врач-кардиолог Константин Крулев, ссылаясь на результаты проведенного в Испании исследования с участием 545 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет, признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может являться преждевременное поседение волос.

"Проявления атеросклероза были пропорциональны выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", - отметил кардиолог.

Дело в том, что преждевременное патологическое старение может сопровождаться не только появлением бляшек, но и нарушением пигментации волос.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала обратить внимание на скачки уровня холестерина в крови. Врач подчеркнула, что это очень тревожный симптом.