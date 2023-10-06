Невролог рассказала, какие проблемы со здоровьем снижают память

Причин сбоя в работе мозга, которые приводят к нарушению памяти, огромное количество. Какие процессы в организме могут вызвать такой эффект, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-невролог Ольга Мартьянова.

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Во-первых, память может снижаться на фоне информационной перегрузки, психоэмоционального стресса, вследствие переутомления, недосыпания или после перенесенного вирусного заболевания.

Во-вторых, иногда к такой проблеме приводит прием определенных лекарственных препаратов. Например, подобным эффектом обладает бесконтрольный и длительный прием антидепрессантов и транквилизаторов.

В-третьих, проблемы с памятью могут возникнуть после хирургического вмешательства, во время которого человек достаточно долго находился под общим наркозом. Также на данную проблему иногда жалуются пациенты с черепно-мозговыми травмами, энцефалитом, менингитом, инсультом, различными новообразования головного мозга, объяснила врач.

Помимо этого, на память влияет образ жизни, вредные привычки и содержание полезных микроэлементов в организме. Так, например, важно следить за уровнем витамина В12, который регулирует работу нервной системы, участвует в процессе кроветворения и поддерживает энергетические обменные процессы организма, резюмировала невролог.