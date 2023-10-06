Врач назвал простой способ очистить организм от ядов, вызывающих рак

Различные сбои, когда организму становится сложно выводить токсины, провоцируют повреждение нервной и иммунной систем, повышают риск развития сердечно-сосудистых недугов и даже запускают процессы, связанные с возникновением онкологии. Как помочь себе, не усугубив ситуацию, объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

© Российская Газета

Специалист призвал быть осторожнее с различными детокс-программами, которые массово продвигают блогеры. Так, например, небезопасно "чистить" организм соками или ограничивать рацион одним-двумя продуктами.

Есть более безопасный и надежный способ, который включает отказ от курения и алкоголя, употребление достаточного количества воды, нормальный сон, физические нагрузки не 150 минут в неделю. Следовать этому гораздо проще, чем кажется.

При этом, отметил врач, в рационе должны присутствовать пробиотики (они помогут справиться с синдромом ленивого кишечника, улучшить перистальтику и облегчить процесс переваривания пищи) и клетчатка. Последней много в овощах, зелени, семенах льна и чиа. Также рекомендуется использовать для приготовления блюд (например, каши) замороженную ягоду. Она содержит полезные соединения, которые доступны человеку и после ее разморозки.