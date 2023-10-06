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Чем отличается уролог от гинеколога и к кому идти, если приспичило

Гинеколог Донгузова: уролог занимается проблемами мочеиспускания. Многие россияне слабо представляют, чем отличается гинеколог от уролога. Есть представление, что первый врач — женский, а второй — мужской, но это совсем не так. И если у гинеколога мужчине делать будет нечего, то вот к урологу женщины спокойно ходят. А всё потому что он помогает со всей мочевыводящей системой.

Чем отличается уролог от гинеколога и к кому идти
© Секрет Фирмы

Как объяснила акушер-гинеколог Елизавета Донгузова, каждый врач занимается проблемами своей специализации, но есть и жалобы, с которыми разобраться можно только вместе.

Нужно к урологу

  • Есть любое нарушение мочеиспускания:
  • дискомфорт и боль;
  • слишком частое или трудное мочеиспускание;
  • задержка мочи;
  • кровь в моче.
  • Боль где-то в пояснице (особенно односторонняя).
  • Повышенная температура и изменения в анализах мочи, указывающие на воспаление.

Нужно к гинекологу

Дискомфорт при мочеиспускании вместе:

  • с зудом или жжением в области вульвы и влагалища;
  • болью во влагалище;
  • болью во время секса;
  • творожистыми выделениями;
  • сильными гнойными выделениями;
  • сильными выделениями с запахом.

Можно и к гинекологу, и к урологу

  • Недержание мочи (можно обратиться к любому врачу, и тот в случае чего направит на дополнительную консультацию к коллеге, потому что проблема может быть комплексная).
  • Генитоуринарный менопаузальный синдром (проявляется дискомфортом в уретре и частыми циститами).

Посещения для профилактики

  • К гинекологу женщинам старше 18 лет стоит ходить хотя бы раз в год для обследования.
  • К урологу им ходить не нужно, только если нет каких-то урологических заболеваний или жалоб.
  • Мужчинам после 45 лет нужно регулярно посещать уролога для осмотра простаты. Если в семье были случаи рака простаты или есть жалобы, то скрининг нужно начинать раньше.

Симптомы рака простаты

  • недержание мочи;
  • трудности с началом мочеиспускания;
  • затруднённое мочеиспускание;
  • боли и рези при походе в туалет.

Их часто списывают на простатит или аденому и не придают особого значения, откладывая поход к врачу. Но так делать нельзя, потому что рак простаты протекает очень незаметно, и к моменту, когда начнёт что-то болеть, будет уже поздно. Поэтому нужно прислушиваться к собственному организму и бежать к врачу, если что-то идёт не так.

Люди, входящие в группу риска рака простаты

  • генетическая предрасположенность;
  • возраст старше 50 лет;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • диабет;
  • избыточный вес.
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