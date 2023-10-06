Чем отличается уролог от гинеколога и к кому идти, если приспичило
Гинеколог Донгузова: уролог занимается проблемами мочеиспускания. Многие россияне слабо представляют, чем отличается гинеколог от уролога. Есть представление, что первый врач — женский, а второй — мужской, но это совсем не так. И если у гинеколога мужчине делать будет нечего, то вот к урологу женщины спокойно ходят. А всё потому что он помогает со всей мочевыводящей системой.
Как объяснила акушер-гинеколог Елизавета Донгузова, каждый врач занимается проблемами своей специализации, но есть и жалобы, с которыми разобраться можно только вместе.
Нужно к урологу
- Есть любое нарушение мочеиспускания:
- дискомфорт и боль;
- слишком частое или трудное мочеиспускание;
- задержка мочи;
- кровь в моче.
- Боль где-то в пояснице (особенно односторонняя).
- Повышенная температура и изменения в анализах мочи, указывающие на воспаление.
Нужно к гинекологу
Дискомфорт при мочеиспускании вместе:
- с зудом или жжением в области вульвы и влагалища;
- болью во влагалище;
- болью во время секса;
- творожистыми выделениями;
- сильными гнойными выделениями;
- сильными выделениями с запахом.
Можно и к гинекологу, и к урологу
- Недержание мочи (можно обратиться к любому врачу, и тот в случае чего направит на дополнительную консультацию к коллеге, потому что проблема может быть комплексная).
- Генитоуринарный менопаузальный синдром (проявляется дискомфортом в уретре и частыми циститами).
Посещения для профилактики
- К гинекологу женщинам старше 18 лет стоит ходить хотя бы раз в год для обследования.
- К урологу им ходить не нужно, только если нет каких-то урологических заболеваний или жалоб.
- Мужчинам после 45 лет нужно регулярно посещать уролога для осмотра простаты. Если в семье были случаи рака простаты или есть жалобы, то скрининг нужно начинать раньше.
Симптомы рака простаты
- недержание мочи;
- трудности с началом мочеиспускания;
- затруднённое мочеиспускание;
- боли и рези при походе в туалет.
Их часто списывают на простатит или аденому и не придают особого значения, откладывая поход к врачу. Но так делать нельзя, потому что рак простаты протекает очень незаметно, и к моменту, когда начнёт что-то болеть, будет уже поздно. Поэтому нужно прислушиваться к собственному организму и бежать к врачу, если что-то идёт не так.
Люди, входящие в группу риска рака простаты
- генетическая предрасположенность;
- возраст старше 50 лет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет;
- избыточный вес.