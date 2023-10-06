Чем отличается уролог от гинеколога и к кому идти

Гинеколог Донгузова: уролог занимается проблемами мочеиспускания. Многие россияне слабо представляют, чем отличается гинеколог от уролога. Есть представление, что первый врач — женский, а второй — мужской, но это совсем не так. И если у гинеколога мужчине делать будет нечего, то вот к урологу женщины спокойно ходят. А всё потому что он помогает со всей мочевыводящей системой.

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Как объяснила акушер-гинеколог Елизавета Донгузова, каждый врач занимается проблемами своей специализации, но есть и жалобы, с которыми разобраться можно только вместе.

Нужно к урологу Есть любое нарушение мочеиспускания:

дискомфорт и боль;

слишком частое или трудное мочеиспускание;

задержка мочи;

кровь в моче.

Боль где-то в пояснице (особенно односторонняя).

Повышенная температура и изменения в анализах мочи, указывающие на воспаление.

Нужно к гинекологу

Дискомфорт при мочеиспускании вместе:

с зудом или жжением в области вульвы и влагалища;

болью во влагалище;

болью во время секса;

творожистыми выделениями;

сильными гнойными выделениями;

сильными выделениями с запахом.

Можно и к гинекологу, и к урологу

Недержание мочи (можно обратиться к любому врачу, и тот в случае чего направит на дополнительную консультацию к коллеге, потому что проблема может быть комплексная).

Генитоуринарный менопаузальный синдром (проявляется дискомфортом в уретре и частыми циститами).

Посещения для профилактики К гинекологу женщинам старше 18 лет стоит ходить хотя бы раз в год для обследования.

К урологу им ходить не нужно, только если нет каких-то урологических заболеваний или жалоб.

Мужчинам после 45 лет нужно регулярно посещать уролога для осмотра простаты. Если в семье были случаи рака простаты или есть жалобы, то скрининг нужно начинать раньше.

Симптомы рака простаты недержание мочи;

трудности с началом мочеиспускания;

затруднённое мочеиспускание;

боли и рези при походе в туалет.

Их часто списывают на простатит или аденому и не придают особого значения, откладывая поход к врачу. Но так делать нельзя, потому что рак простаты протекает очень незаметно, и к моменту, когда начнёт что-то болеть, будет уже поздно. Поэтому нужно прислушиваться к собственному организму и бежать к врачу, если что-то идёт не так.