Нормы пульса у человека по возрастам: таблица ЧСС для мужчин и женщин

Средний пульс взрослого здорового человека — 60-100 ударов в минуту, однако этот показатель может варьироваться в зависимости от возраста, пола и других факторов. «Лента.ру» рассказывает, на какие показатели ориентироваться при измерении пульса, какой пульс должен быть в определенном возрасте и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

© Lenta.ru

Что такое пульс?

Видео дня

По определению кардиологов, пульс — это ритмическое движение стенок артерий, которое происходит под давлением крови во время сердечных сокращений. Колебание этих стенок можно почувствовать, приложив, например, пальцы одной руки к запястью другой.

Выделяют три основных вида пульса, каждый из которых определяется по-своему.

Виды пульса

Артериальный. Ключевой вид, который подразумевают, когда говорят об изменениях пульса. Его обычно измеряют на запястье (лучезапястной артерии), шее (сонной артерии) или лодыжке (тазобедренной артерии).

Венозный. Менее интенсивный пульс, который можно почувствовать на венах (особенно на яремной вене на шее).

Капиллярный. Показывает расширение самых мелких сосудов человеческого тела. Его оценивают по изменению цвета лба или ногтевого ложа — задней части ногтевой пластины и небольшого участка кожи.

Для пульса характерны несколько свойств, которые используются в диагностике заболеваний сердца.

Характеристики пульса

Ритм (цикличный или с нарушениями) — интервалы между ударами сердца

Частота сердечных сокращений (ЧСС) — величина, показывающая число ударов в минуту; основной показатель при измерении пульса

Величина пульсового толчка (большой, малый, нитевидный или перемежающийся)

Напряжение (твердый или мягкий)

Наполнение (полный или пустой)

Что влияет на пульс?

Возраст

Пол

Физическая форма

Эмоциональное состояние (стресс, тревога или бурная радость могут повысить показатели)

Наличие заболеваний сердца, легких, щитовидной железы

Уровень гормонов

Некоторые лекарства (кардиологические препараты, например, бета-блокаторы, могут привести к снижению пульса)

Температура окружающей среды (сердцебиение учащается из-за жары и сильной влажности)

Как правильно измерить пульс?

По словам кардиолога медицинской компании «СберЗдоровье» Ирины Пермикиной, лучше всего измерять пульс в состоянии покоя, после пяти минут отдыха.

Для этого следует нащупать пульсацию лучевой артерии на тыльной стороне запястья или сонной артерии на шее и посчитать количество ударов за 60 секунд (либо в течение 30 секунд, а потом получившееся число умножить на два).

«Облегчить задачу могут электронные тонометры, пульсоксиметры, умные часы и похожие девайсы, — добавляет кардиолог. — В частности, умные тонометры, оснащенные функцией Bluetooth, позволяют врачам наблюдать за показателями давления и пульса удаленно. Такие тонометры передают данные специалисту сразу же после измерения, после чего врач дистанционно оценивает состояние человека и принимает решение о дальнейших действиях. Если показатели отклоняются от нормы, специалист незамедлительно связывается с пациентом, чтобы скорректировать лечение или вовремя предпринять экстренные меры — вызвать скорую помощь».

Норма пульса по возрастам

Частота биения сердца сильно зависит от возраста. У новорожденных детей сердце совсем маленькое — около 15-25 граммов. Оно проталкивает за один раз всего три миллилитра крови, поэтому бьется довольно часто. Сердце взрослого человека весит около 250 граммов и одним сокращением может вытолкнуть 75 миллилитров крови — соответственно, ему уже необязательно поддерживать слишком быстрый ритм.

У детей

Важно заметить, что у маленьких детей показатели пульса различаются даже в зависимости от времени суток — во сне, при пробуждении и при активном отдыхе. Медики советуют измерять ЧСС в утренние часы или после обеденного сна младенца, чтобы получить наиболее точные показатели. Измерить число ударов можно, приложив два пальца к крупным кровеносным сосудам, например, к височной артерии у грудничков и к артерии на запястье у детей постарше.

Нормальные показатели пульса у детей, согласно Национальному США:

новорожденные до 1 месяца: 70-190 ударов в минуту;

младенцы от 1 до 11 месяцев: 60-80 уд/м;

дети от 1 до 2 лет: 80-130 уд/м;

от 3 до 4 лет: 80-120 уд/м;

от 5 до 6 лет: 75-115 уд/м;

от 7 до 9 лет: 70-110 уд/м.

У взрослых

Кардиолог Ирина Пермикина советует ориентироваться на среднее нормальное значение пульса — 60-90 ударов в минуту в состоянии покоя. Следующие нормы пульса касаются взрослых людей и подростков старше 16 лет.

Мужчины

Lenta

Женщины

Lenta

Изменения пульса при физических нагрузках

Во время физических нагрузок, особенно кардиоупражнений и бега, частота сердечных сокращений увеличивается, поскольку организм усиливает кровообращение, чтобы обеспечивать мышцы кислородом и питательными веществами.

Для определения целевой ЧСС эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют использовать следующую формулу: вычесть свой возраст из 220. Так, если бегуну 30 лет, то его максимальный пульс будет равен 190.

Тем не менее ориентироваться только на эту величину не стоит, так как максимальная частота ЧСС может изменяться на 15-20 ударов в минуту в любую сторону. Американская ассоциация кардиологов рекомендует начинающим спортсменам отталкиваться от целевой ЧСС, равной 50-75 процентам от максимальной ЧСС; при интенсивных занятиях — 70-85 процентам. Лучше следить за пульсом с помощью пульсометра.

Приблизительный расчет ЧСС во время тренировок (по возрастам)

Lenta

Когда может возникать повышенная и пониженная ЧСС?

В некоторых случаях пульс может быть выше или ниже нормального показателя, однако не всегда это является отклонением от нормы (особенно, если человек наблюдается у врача).

Если частота сердечных сокращений выше нормы (более 100 ударов в минуту), это называется тахикардией. Некоторые врачи разделяют это заболевание на две категории — физиологическую и патологическую тахикардии.

Физиологическая тахикардия

При физиологической тахикардии сердечная мышца и проводящие пути сердца не повреждены, и сама болезнь развивается в ответ на повышение потребности организма в кислороде, например, во время занятий спортом, сильного эмоционального напряжения, нахождения на большой высоте.

Проявления физиологической тахикардии:

колебания ЧСС непостоянны;

можно отследить очевидную связь возникновения тахикардии с провоцирующим фактором (стрессом, сильным волнением, физическими нагрузками);

после устранения триггера ЧСС постепенно возвращается к норме;

отсутствуют патологии со стороны сердца и сосудов (врожденные пороки сердца, перенесенные инфаркты, поражения клапанного аппарата сердца).

Патологическая тахикардия

Она чаще всего связана с конкретными, уже существующими заболеваниями, такими как:

гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз, тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб);

заболевания надпочечников;

поражения проводящих путей сердца вследствие перенесенного инфаркта, врожденной патологии клапанного аппарата сердца;

анемия (снижения уровня гемоглобина крови);

поражения сердечной мышцы (миокардит, перикардит);

гормональная перестройка организма (беременность, климактерический период).

Другие причины возникновения тахикардии:

повышенная температура;

сильная боль;

инфекция (бактериальная, вирусная, иногда грибковая);

обезвоживание;

плохой или нарушенный сон;

потребление кофеина, алкоголя или никотина в больших количествах или резкий отказ от них;

стресс и беспокойство;

курение;

использование безрецептурных деконгестантов;

общее плохое самочувствие.

Брадикардия

Состояние, при котором у человека слишком медленная ЧСС (менее 60 ударов в минуту), называется брадикардией. Ее также можно разделить на физиологическую, патологическую и лекарственную.

Физиологическая, как и в случае с тахикардией, носит преходящий характер и чаще связана с внешними факторами. Патологическая, в свою очередь, делится на нейрогенную, эндокринную, токсическую и миогенную брадикардии.

Нейрогенная связана с повышением внутричерепного давления, язвенной болезнью, болезнями почек и печени, а также перенесенными тяжелыми инфекционными заболеваниями. Эндокринная брадикардия выявляется при снижении функции щитовидной железы и коры надпочечников, токсическая сопутствует интоксикации, а миогенная — кардиологическим заболеваниям.

Лекарственная, или фармакологическая, брадикардия может появиться в результате злоупотребления и передозировки некоторыми лекарственными препаратами (например, сердечными гликозидами, бета-адреноблокаторами и антидепрессантами), а также наркотическими веществами.

В каких случаях необходимо обратиться к врачу?

К врачу стоит обязательно идти, если у человека уже есть определенные заболевания, такие как нарушения работы сердечно-сосудистой системы и сердечная недостаточность. В таком случае колебания пульса могут быть признаком серьезного осложнения.

Кроме того, к врачу нужно обратиться, если изменения ЧСС сопровождаются:

болью в груди, одышкой, ощущением сдавленности;

головокружением или нарушением равновесия;

обмороком;

трудностями с выполнением физических упражнений.

Диагностика изменений пульса

Современные врачи используют несколько методов и инструментов, чтобы отслеживать изменения ЧСС и при необходимости диагностировать какое-либо заболевание.

Электрокардиограмма (ЭКГ). С помощью прибора, включающего в себя небольшие электроды для регистрации электрической активности сердца, врач может определить, способствуют ли аномалии сердца развитию заболевания.

Стресс-тест. Иногда его еще называют тестом на беговой дорожке или тестом с физической нагрузкой. Он помогает выявить проблемы у людей, чьи симптомы могут быть связаны с кардиоупражнениями.

Тест с наклонным столом (тилт-тест). Один из самых старых и простых медицинских тестов, который проводят, чтобы выяснить причины нетипичного головокружения или обморока. Человека прикрепляют к специальному столу и меняют его наклон с положения лежа на положение стоя, измеряя при этом артериальное давление и ЧСС.

Электрофизиологическое тестирование. Эта процедура проводится под местной анестезией и включает в себя введение через вены в сердце временных катетеров-электродов для регистрации электрических сигналов сердца.

Что можно сделать самостоятельно для поддержания здорового сердечного ритма?