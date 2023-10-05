Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло

Для лечение больного горла подойдут антисептики на водной основе или растворы на базе различных трав, при этом выбор лекарств будет зависеть от характера боли. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

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По его словам, тем, кто чувствует жжение и першение в горле, лучше использовать препараты на маслянистой основе.

"Если сильная боль и сильное воспаление, нужны сильные антисептики и порой антибактериальные препараты. Вовнутрь нужно принимать десенсибилизирующие препараты, которые снимают напряжение организма. Они обладают хорошим, выраженным противоотечным действием", — уточнил Зайцев.