Врач рассказала об опасности пониженного давления

Ведущая программы о здоровье «Жить здорово!» Елена Малышева вместе с врачом-кардиологом Германом Гандельманом рассказали о причинах формирования пониженного артериального давления. Люди с таким давлением живут дольше, но в некоторых случаях оно может быть опасно.

«Нормой считается давление 120 на 80 мм рт. ст. О гипотонии сигнализирует давление ниже 90 на 60 мм рт. ст. При этом показатель тонометра 110 мм рт. ст. вовсе не критичен. Люди с такой нормой давления, как правило, живут дольше тех, у кого «верхний» показатель давления превышает отметку в 135 мм рт. ст.», – отметил Гандельман.

По его словам, опасность может возникнуть, если цифры начнут опускаться ниже 90. В этом случае стоит говорить о гипотонии.

Елена Малышева уточнила, что если давление начинает снижаться, то это означает, что с организмом «происходит какая-то катастрофа». Эксперты уточнили, что снижение давления опасно прекращением кровоснабжения всех тканей и органов в организме. В этот момент у человека возникают слабость, головокружение и даже потеря сознания.