«Лучше обходит иммунитет». Что известно о новом штамме коронавируса «эрис»

В России впервые выявили новый штамм коронавируса «эрис».

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«Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, в чем особенность этого штамма, насколько он опасен и есть ли от него вакцина.

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Что известно об «эрисе»

По словам врача-иммунолога, кандидата медицинских наук, эксперта по разработке лекарственных препаратов Николая Крючкова, этот вид коронавируса известен в России с начала этого года.

— «Эрис» относится к «омикрон»-линии. Первые случаи заражения в мире были зафиксированы еще в феврале. А недавно Роспотребнадзор опубликовал информацию, что с мая по середину августа небольшой процент этого вида коронавируса был выявлен и в России, — пояснил Крючков.

При этом «эрис» сейчас можно считать одним из доминирующих подвидов коронавируса, отметил иммунолог. По его словам, этот штамм не редкий, он обеспечивает около 30 процентов от общей заболеваемости коронавирусом. При этом остальные 70 процентов разделены между всеми другими циркулирующими видами инфекции.

Иммунолог рассказал, что новый тип коронавируса протекает точно так же, как и другие виды, и сопровождается уже знакомой симптоматикой.

— Существенных отличий в патогенности и числе летальных исходов тоже нет. Зато его можно считать более заразным, чем его предшественники. Он чуть лучше обходит специфический иммунитет, — заявил Крючков.

О важности прививки

По мнению специалиста, несмотря на то что вакцины первого поколения снизили свою эффективность перед инфекцией, прививка все равно позволяет защитить организм от любого варианта коронавируса, в том числе от «эриса».

— Вакцины обеспечивают высокую защиту от тяжелых случаев заражения, госпитализации и летальных исходов при коронавирусе. Конечно, сейчас эффективность прививок первого антигенного поколения снизилась, потому что коронавирус эволюционировал на несколько шагов вперед, но они все равно позволяют защититься от тяжелых последствий болезни, — уверен Крючков.

В случае болезни у человека все равно сокращаются риски тяжелого течения заболевания, госпитализации и летальности, подчеркнул он.

Иммунолог также назвал вакцины, которые помогут справиться с «эрисом». По его мнению, лучше воспользоваться теми из них, эффективность которых уже была доказана, например, «Спутником V» или «Спутником Лайт».

Другие подвиды

Среди всех циркулирующих вариантов коронавируса сейчас под пристальным вниманием специалистов находится штамм «пирола». Он активно распространяется в других странах.

— «Пирола», по всей видимости, уже циркулирует в нашей стране, просто ее сейчас сложно выявить из-за небольшого количества зараженных, — считает Крючков.