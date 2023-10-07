Глаукома: симптомы, причины, лечение

Глаукома представляет собой одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний, для которого характерно стремительное снижение остроты зрения, ведущее к необратимой слепоте.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 14% людей во всем мире, страдающие слепотой, утратили зрение из-за глаукомы. А специалисты Американской академии офтальмологии также отмечают, что данная хроническая патология является основной причиной слепоты среди людей старше 60 лет.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении недуга – в материале "Рамблера".

Симптомы

Зачастую глаукома протекает незаметно. Основными симптомами заболевания принято считать головные боли, ощущение затуманенности взгляда, уменьшение поля зрения и снижение остроты зрения в темное время суток. Также пациенты обычно жалуются на болевые ощущения в области пораженного глаза, мелькание "мушек" и радужных кругов, повышенную влажность глаз.

Коварность глаукомы заключается в том, что ее трудно выявить на ранней стадии развития. Некоторые вышеописанные признаки можно объяснить усталостью или плохим самочувствием. В этой связи важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога и обращать внимание на любые изменения, происходящие с вашим организмом.

Причины

Основная причина развития глаукомы объясняется повышенным давлением, которое негативно влияет на зрительный нерв. В результате кровоснабжение замедляется и в конце концов происходит его отмирание.

К заболеваниям, которые провоцируют недуг, относятся сахарный диабет, атеросклероз, инфекционные поражения глаз, гипертония, катаракта и др. Помимо этого, важно учитывать, что роль играет наследственность, а также травмы в этой области.

Лечение

Основной целью лечения глаукомы является замедление ее развития. Для этого пациенту могут быть выписаны специальные лекарственные препараты, направленные на нормализацию артериального давления. В иных случаях требуется хирургическое вмешательство.

Кстати

Недавно ученые обнаружили связь между глаукомой и депрессией. Как объяснили исследователи, отмирание конкретных клеток сетчатки, которые называются ганглиозными, приводит к ухудшению восприятия света. Из-за этого, в свою очередь, могут нарушаться циркадные ритмы и меняться настроение.

"Дневной свет имеет решающее значение для циркадных ритмов, сна и настроения человека. Различные типы ганглиозных клеток сетчатки участвуют в передаче визуальной и невизуальной световой информации в соответствующие области мозга".