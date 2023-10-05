В беседе с изданием «Москва 24» доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, рассказала, в чем кроется опасность алкогольных напитков для пожилых людей.

Специалист объяснила, что алкоголь негативно влияет абсолютно на все органы и системы организма. Особенно опасен он для пожилых людей, поскольку у них, как правило, есть некоторые возрастные заболевания.

Так, например, употребление алкоголя повышает нагрузку на сердце и сосуды, что крайне опасно для пожилых людей с гипертонией. Спиртные напитки вызывают тахикардию и повышают артериальное давление.

Также алкоголь увеличивает нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу. В поскольку, как отметила эксперт, у многих в пожилом возрасте есть проблемы с этими органами, их состояние будет ухудшаться еще больше.

Мухина отметила, что для пожилых людей употребление алкоголя повышает риск инфаркта и тромбоза. Это происходит потому, что спиртные напитки, попадая в кровь, снимают пленку с эритроцитов, из-за чего они начинают слипаться.