Лекарства-пустышки: врачи рассказали, зачем нужны плацебо

Плацебо — это препарат, который не содержит никаких действующих веществ, однако некоторым такое «лечение» помогает. Как работают «пустышки», пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта, фармаколога Яну Белоусову.

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«Плацебо не применяют при наличии серьёзных заболеваний. Доказано, что некоторые пациенты на плацебо показывают улучшение состояния. При этом человек не должен знать, что он принимает ненастоящий препарат», — рассказала врач.

Плацебо часто назначают людям с невротическим типом личности, низкой самооценкой и склонностью к самовнушению. У пациентов, которые ожидают улучшения своего состояния, наблюдаются изменения в иммунной системе. Вера в исцеление может снять физическую боль и улучшить психическое состояние.