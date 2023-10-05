Многие люди даже не подозревают о том, что ношение очков, если это рекомендовано специалистом, может снизить риск возникновения серьезного заболевания. Об этом заявил президент, генеральный директор и председатель правления Американского общества деменции Кевин Джеймсон в интервью The Mirror.

Эксперт объяснил, что, отказываясь от очков, пациенты не стимулируют мозг всей необходимой ему сенсорной информацией. Стимуляция же эта поддерживает активность определенных нервных путей, которая, в свою очередь, крайне важна для снижения риска развития деменции.

Несмотря на то, что некоторые из существующих типов деменции являются генетическими, подвергающими людей более высокому риску развития заболевания, многие из них можно смягчить. Для этого лишь необходимо устранить некоторые факторы, связанные непосредственно с образом жизни. В частности, ухудшением зрения или других сенсорных сигналов.