Голоса в голове: когда пора звонить доктору и насколько они опасны

Если осенью погода шепчет не просто «займи, но выпей», а обстоятельно рассказывает вам, кто вы, что вам стоит думать и куда пойти, знайте: это не норма. Голоса в голове — опасный симптом психических расстройств, которые могут обостриться не только в межсезонье. Что делать, если восприятие мира в последнее время поплыло, а чей-то голос настойчиво нашёптывает вам странные мысли, «Секрету» рассказала врач-психиатр Людмила Нугаманова.

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Прежде всего: голоса в голове не могут быть нормой. Встречается этот симптом как разновидность проявления различных психических заболеваний. А вот каких именно в каждом конкретном случае, лучше уточнить у врача-психиатра в ближайшем психоневрологическом диспансере.

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Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

Голоса — это нарушение восприятия окружающего мира, когда несуществующее, ложное воспринимается как настоящее, когда невозможно отличить реальность от искажения. В народе говорят «голоса», в научном мире — расстройство слухового восприятия, или слуховые галлюцинации.

Галлюцинации обычно рассматриваются как часть психоза. Если человек слышит что-то нереальное, значит, он потерял контакт с реальностью, объяснила психиатр. Это вводит в заблуждение, человек начинает менять своё поведение в соответствии с тем, что он искажённо слышит. Это болезненное состояние, которое необходимо лечить.

Как различаются голоса в голове

Слуховые галлюцинации могут иметь различный характер, указала Людмила Нугаманова. Ложное восприятие реальности может очень сильно варьироваться в зависимости от настроения и сиюминутного аффекта.

Если фон настроения депрессивный, то и голоса будут очень минорного, плохого, депрессивного содержания. Они могут обвинять, осуждать, даже навязывать какие-то действия вплоть до суицидальных.

Наоборот, если аффект маниакальный, то возникают подбадривающие голоса, которые говорят: «Ты всё правильно делаешь, ты — грандиозная, великая личность. Продолжай дальше!» — это так называемая грандиозная экспансивность. Слушая советы своих голосов, человек может брать кредиты, куда-то уезжать, предпринимать какие-то действия, не рассчитав ни собственных физических и психических сил, ни денежных средств. Часто люди в таком состоянии оказываются в каких-то неизвестных им местах и не понимают, как они сюда попали.

Если человек испытывает злость, раздражительность, гнев с присоединением бредового компонента, то и галлюцинаторные голоса тоже могут трансформироваться и говорить, что нужно взять нож и убить какого-то мнимого преследователя. Такие голоса называются императивными или приказывающими.

Истинные и ложные галлюцинации

Любые галлюцинации, в том числе и слуховые, по характеру бывают истинными и ложными, указала психиатр. И различаются они вовсе не связью с реальностью — нереальными будут любые. А, скорее, степенью реалистичности.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

Истинная галлюцинация — это когда человек чётко слышит, откуда раздаётся звук. Например, в соседней квартире никто не живёт, но человек отчётливо слышит, что за стеной соседи разговаривают о нём.

Существуют также функциональные галлюцинации, которые тоже относятся к истинным: например, в шелесте листвы слышатся голоса, которые подсказывают ему, что делать, или, наоборот, преследуют на каждом шагу.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

Часто такое происходит в связи с шумом воды. Как только человек включает душ, сразу слышит голоса соседей, которые договариваются, как его убить и отобрать квартиру. Причём соседка живёт на пятом этаже, а он — на первом.

Механизм ложных, или псевдогаллюцинаций, несколько другой: некий источник как будто «вкладывает» голоса внутрь головы. Они могут быть более неопределённые, размытые, похожие на искажённый или электронный голос. Часто человек не может определить, чей это голос: женский, мужской, детский, свой собственный. Очень характерно, что человек считает эти голоса чуждыми, «сделанными», специально «вложенными» в его голову инопланетянами, разведкой, компьютером, специальными устройствами и т. д.

Различать эти виды галлюцинаций очень важно для постановки диагноза. То, какие именно голоса звучат в голове, может многое рассказать о причине их появления.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

Истинные галлюцинации чаще встречаются при алкогольном галлюцинозе, или алкогольном делирии, когда человек, например, «видит» своих собутыльников и разговаривает с ними. Также бывают при органических расстройствах, деменции, когда бабушка слышит плач своей маленькой дочки, которой на самом деле уже 50 лет. Ложные галлюцинации чаще всего бывают при шизофрении, а также при употреблении психоактивных веществ, что приводит к психозам.

Почему появляются голоса в голове

Близкие могут недоумевать, что же происходит? Человек всегда был адекватным, нормальным — и вдруг разговаривает с мнимыми собеседниками, пугая тем самым окружающих. Как объяснила Людмила Нугаманова, причина слуховых галлюцинаций кроется в нарушениях на уровне мезолимбической системы внутри нашего мозга.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

В какой-то момент на пути в мезолимбической системе оказывается огромное количество дофамина — нейромедиатора, который является источником радости, действия, движения. Когда дофаминовой активности очень много, кора головного мозга не успевает обрабатывать эту информацию, и сознание начинает путаться, что является истинным и что ложным. Мозг не может отличить реальность от искажения.

Таким образом, недостаток дофамина приводит к депрессии, а избыток — к психозам со всеми сопутствующими симптомами, в том числе галлюцинациями. И если у человека второй случай, остаётся только подавлять выработку дофамина препаратами — нейролептиками.

Но есть и хорошая новость: сейчас такие состояния уже научились неплохо лечить. Динамика становится видна достаточно быстро — психоз уменьшается, голоса появляются реже, становится тише, глуше, уже не доставляют такого беспокойства, у человека появляется возможность отличать реальность от искажения.

Голоса в голове: когда бить тревогу

С галлюцинациями к врачу-психиатру не приходят самостоятельно, и методов самопомощи в данном случае не существует. Внутри психоза человек искренне верит в реальность того, что продуцирует его психика. Это становится его настоящей жизнью.

Поэтому ответственность за то, чтобы человек получил своевременную медицинскую помощь, чаще всего ложится на его близких. Но окружающие могут заметить опасные изменения достаточно поздно, когда поведение уже не оставляет сомнений.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

Конечно, в таком состоянии сам себе помочь человек уже не может. Он убегает или прячется от мнимых преследователей, пытается выпрыгнуть в окно, нападает на окружающих, обклеивает все стены комнаты фольгой, баррикадирует двери и так далее.

Такие случаи требуют незамедлительной помощи, потому что голоса — это всегда психоз, и часто он может угрожать жизни, подчеркнула доктор Нугаманова. Императивные галлюцинации могут, например, заставлять человека покончить с собой, и он начинает предпринимать реальные действия.

Если человек попал под власть голосов в голове и пытается причинить себе или другим вред, необходимо срочно вызывать скорую специализированную психиатрическую помощь и госпитализировать его в психиатрический стационар.

Людмила Нугаманова – врач-психиатр, психотерапевт реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз»

У меня в практике был случай, когда мама пыталась утопить ребёнка в ванне под действием голосов. Хорошо, что рядом оказалась бабушка, которая предотвратила трагедию, а сама мама отправилась на длительное принудительное лечение в связи с попыткой убийства.

Оторванность от реальности всегда опасна, а в случае психоза может неиллюзорно навредить и самому человеку, и, его руками, окружающим. Поэтому если вы замечаете за кем-то явно неадекватное, опасное поведение, не нужно бояться, что его поставят на учёт, или взвешивать какие-то «за» и «против». В первую очередь нужно подумать о безопасности своего близкого, самого себя и окружающих — и немедленно вызвать бригаду скорой помощи, подчеркнула Нугаманова.