Советами о том, как избежать инсульта, поделился в беседе с News.ru терапевт Игорь Видяскин.

Эксперт отметил, что первым делом необходимо отказаться от вредных привычек: бросить курить и употреблять меньше алкоголя. Важно, по мнению специалиста, следить за питанием: рацион должен быть сбалансированным и состоять из полезных продуктов.

Ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса и молочных продуктов. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Рекомендовал терапевт также следить за уровнем холестерина и сахара в крови, регулярно измерять артериальное давление, чтобы вовремя заметить изменения.

Стрессовые ситуации также не помогут в профилактике инсульта, поэтому Видяскин советует поменьше нервничать. А вот физическая активность, по мнению врача, принесет большую пользу.

Занимайтесь спортом: ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Также Видяскин напомнил, что если у человека случился инсульт, его ни в коем случае нельзя поить или кормить, а также предлагать лекарства, если их не назначил врач. Перемещать пострадавшего тоже не стоит, чтобы не нанести ему случайно какие-либо повреждения.

При появлении симптомов инсульта следует немедленно вызвать скорую помощь.