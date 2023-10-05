"Я много говорил о том, что давление следует измерять единообразно. Чтобы минимизировать влияние на давление таких факторов как тревога, боль, неудобная поза, физическая нагрузка или выпитая чашка кофе. Для того чтобы поставить диагноз гипертонии и подобрать терапию, мы должны измерять давление в стандартных условиях".