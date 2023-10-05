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Доктор Утин рассказал, как правильно измерять давление

Кардиолог объяснил, в каком положении лучше всего измерять давление. Последние исследования показывают, что выполнять процедуру необходимо не только сидя, но и лёжа. Главное, чтобы положение было для вас привычным и удобным. Иначе, при малейшем дискомфорте, тонометр может показать неверные данные.

Доктор Утин поделился выводами из нового научного исследования, которое показало, что при измерении давления из положения лежа, прибор показывал результаты точнее:

"16% процентов участников, у которых не было высокого давления в сидячем положении, имели высокое давление, когда они лежали на спине".

При этом кардиолог уверен: главное во время измерения — не положение тела, а постоянство:

"Я много говорил о том, что давление следует измерять единообразно. Чтобы минимизировать влияние на давление таких факторов как тревога, боль, неудобная поза, физическая нагрузка или выпитая чашка кофе. Для того чтобы поставить диагноз гипертонии и подобрать терапию, мы должны измерять давление в стандартных условиях".

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