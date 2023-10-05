Как красное вино помогает в профилактике рака, рассказал врач Малхасян

Профессор Виген Малхасян назвал рак почки одним из самых коварных видов онкологии. Все дело в том, что эта болезнь может протекать бессимптомно долгое время. Поэтому важно вовремя найти недуг и начать лечение.

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«К факторам риска рака почки относят курение (приблизительно половина пациентов с подтвержденным раком почки являются активными курильщиками), ожирение, гипертензию, диабет, почечную недостаточность и гемодиализ», – рассказывает Малхасян.

Существуют данные о том, что снизить вероятность появления рака почки можно с помощью правильного питания и физической активности. Необходимо добавить в свой рацион фрукты, овощи, умеренное количество красного вина и рыбу, передает «Газета.ру».

Профессор отмечает, что не всегда опухоли злокачественные. Существует вероятность, что образование будет доброкачественным. Что же касается злокачественных опухолей, то если найти ее на ранней стадии, то высока вероятность положительного исхода.