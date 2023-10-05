Раскрыты способы избежать обострения простуды на губах в холода

Врач-терапевт Анна Сокол раскрыла простые способы, которые помогут избежать обострения лабиального герпеса, также известного как простуда на губах. Ее слова приводит издание Life.

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Для того чтобы защититься от обострений герпеса в холода, специалистка посоветовала правильно питаться, чтобы восполнить нехватку витаминов и микроэлементов и нормализовать работу кишечника. Прежде всего надо следить за уровнем витамина D, а также не допускать дефицита железа и витаминов А и В.

Сокол также указала на важность приема аминокислоты «L-Лизин», благодаря которой можно уменьшить частоту рецидивов простуды на губах. Сочетать эту биодобавку надо с витамином С. Лизин содержится в таких продуктах питания, как рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты, авокадо, свекла, бобовые.

Терапевт добавила, что предотвратить обострение герпеса помогут микроэлементы селен и цинк, однако для подбора дозировки, подходящей для лечения и профилактики заболевания, необходимо обратиться к врачу.