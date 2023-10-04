Врач Ахуньянова рассказала, как снизить риск застоя желчи

О том, как уменьшить риск холестаза, или застоя желчи, рассказала эксперт телеканала "Доктор" - Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог, нефролог.

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По словам специалиста, организм взрослого человека ежедневно вырабатывает около одного литра желчи.

"Многие привыкли олицетворять желчь с чем-то ненужным, но забывают, что именно она отвечает за детокс организма. Желчь помогает усвоению витаминов, питательных веществ, то есть отвечает за пищеварительную функцию, выводит все лишнее, включая и плохой холестерин", - объяснила Регина Ахуньянова.

Пузырь сокращается на еду, в составе которой есть жиры. Если еды нет, то желчный пузырь стоит. Ночью, например, мы не едим и желчь копится.

Завтрак — это первый прием пищи, который необходим для адекватного и физиологического сокращения желчного пузыря.

"Если человек не завтракает, то нарушаются функции печени и желчевыводящих путей, происходит застой желчи — холестаз. Не сразу, это накопительный эффект. Так застои желчи в течении 6 месяцев обретают хроническую форму, повышают риск цирроза и фиброза печени", - объяснила Регина Ахуньянова.

Также полезно выпивать стакан магниевой воды за 30 минут до завтрака и выполнять физические упражнения: «велосипед», массаж малого таза и подъём таза за счёт сокращения ягодичной мышцы и мышц брюшной стенки. Достаточно 10—15 подъемов.