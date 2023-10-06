37 градусов: в каких случаях такая температура тела считается нормой

Высокая температура тела не всегда указывает на наличие заболевания. Например, если термометр показывает 36.9 градусов, нужно ли обратиться к врачу?

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В 1838 году немецкий врач Карл Рейнхольд Август Вундерлих, специалист по внутренним болезням, получил степень доктора медицины от Тюбингенского университета за свою диссертацию о брюшном тифе. В своей работе он установил стандартную температуру человеческого тела, равную 36,6 градусов Цельсия. Для этого он измерил температуру у 25 тысяч пациентов, которые жаловались на дискомфорт или были абсолютно здоровыми. С тех пор 36,6 градусов Цельсия считались нормальной температурой тела. Однако это изменилось в первом десятилетии XXI века.

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Разрабатывая рекомендации для населения в связи появлением различных инфекционных заболеваний, специалисты Всемирной организации здравоохранения стали указывать, что нормальной температурой тела человека следует считать данные от 36,5 и до 37 градусов по Цельсию. Такой разброс, как зарегистрировали медики, характерен из-за целого ряда причин. Во-первых, у мужчин молодого и среднего возраста, периодически занятых физическим трудом или имеющих спортивные нагрузки, крайне редко наблюдается строго «нормальная» температура тела. Зачастую она варьируется от 36,8 до 37 градусов, а иногда бывает и выше. А во-вторых, у женщин детородного возраста за 2 недели до начала менструального цикла, температура тела, как правило, понижается, регистрируются данные - 36,2 – 36,5. А затем в первый, а порой и во второй день цикла, она увеличивается вплоть до 37 – 37,5 градусов по Цельсию. И все эти значения невозможно считать патологическими.

Также на небольшое, но массовое повышение температуры человеческого тела, по сравнению с нормой XIX века, оказывает влияние глобальное потепление планеты. Метеорологи всего мира пересматривают имеющиеся средние погодные показатели и вместе с медицинскими специалистами, фиксируют их влияние на здоровье людей.

нормальная температура у новорожденных - 36,8˚ С;

нормальная температура у 6-месячных младенцев - 37,4˚ С;

нормальная температура у годовалых детей - 37,4˚ С;

нормальная температура у 3-летних детей - 37,4˚ С;

нормальная температура у 6-летних детей - 37,0˚ С;

нормальная температура у половозрелых мужчин и женщин - 36,8-36,9˚ С;

нормальная температура у пожилых людей, старше 65 лет - 36,3˚ С. Исходя из изменений уровня жизни современного человека и корректируя некоторые данные и биомаркеры здоровья, ученые Мэрилендского общественного исследовательского университета зарегистрировали новые данные нормы. Если измерение температуры тела проводится в подмышечной впадине человека, они настаивают на принятии к сведению следующих показателей:

Также в некоторых случаях возможен временный выход за диапазон, указанный американскими медиками. Например, вечером температура тела в норме у женщин может быть равна 37 градусам по Цельсию, или несколько больше.