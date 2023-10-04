Врач рассказала, чего нельзя делать при гайморите

«Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Помимо этих возбудителей, причиной заболевания может стать аллергия, из-за которой отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают в полости пазух скопившуюся слизь. Также к высокому риску развития гайморита относятся анатомические приобретенные и врожденные особенности: искривленная носовая перегородка или нестандартное строение пазух, а также воспаление аденоида — глоточной миндалины. Кроме того, из-за близкого расположения гайморовых пазух к верхнему ряду зубов, очагом гайморита может быть кариес или другая зубная патология», — объяснила она.