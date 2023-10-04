Врачи объяснили, способны ли маски защитить от коронавируса

Вопреки распространенному мнению, медицинские и тканевые маски не способны защитить человека от коронавирусной инфекции, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

© Unsplash

Это подтверждается результатами многочисленных исследований, проведенных во Вьетнаме и других странах мира. Единственным эффективным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация, подчеркивают специалисты.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что во Вьетнаме провели исследование с участием трех групп врачей. Первая группа носила медицинские маски, вторая группа носила тканевые маски, а третья не носила масок вовсе. Ежедневно они обслуживали по 36 пациентов, страдающих от различных заболеваний.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего заражались от пациентов врачи с тканевыми масками, чуть реже — с медицинскими. Это подтверждает теорию о низкой эффективности таких средств защиты. Продеус подчеркивает, что пользу могут нести лишь респираторы с уровнем защиты N95 или выше. Малышева призвала руководство различных ведомств и предприятий отказаться от идеи вводить масочный режим.

Дорогие люди на местах, никакого смысла вводить масочный режим, чтобы остановить распространение коронавируса, нет, — заявила она.