Даже банальный насморк при неправильном лечении или же его отсутствии может доставить немало хлопот и привести к серьёзным осложнениям. Самое частое последствие — гайморит. О том, как вовремя его распознать и почему не стоит заниматься самолечением, «Газете.ru» объяснила врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Причины гайморита

Тарадеева отметила, что главная причина развития воспаления гайморовых пазух — вирусы и бактерии, а именно:

риновирусы;

аденовирусы;

вирусы гриппа;

стрептококк;

пневмококк;

гемофильная и синегнойная палочки;

стафилококк;

хламидии, микоплазмы, грибки (редко).

Также в число причин гайморита она включила аллергию. Воспаление начинается, когда из-за отёка слизистой оболочки и образующихся при длительном течении патологии полипов в пазухах задерживается скопившаяся слизь.

Ещё риски развития гайморита растут при:

искривленной носовой перегородке;

нестандартном строении пазух;

воспалении аденоида (глоточная миндалина);

кариесе или другой зубной патологии.

Как распознать гайморит

По словам врача, отличить обычный насморк от гайморита можно по следующим признакам:

заложенность носа;

головная боль;

повышенная температура тела;

перемены в тембре голоса.

Конечно, те же симптомы наблюдаются и при насморке, но если они сохраняются даже на 7–10 день после появления «соплей» — это тревожный звонок.

Симптомы гайморита:

отёк слизистой носа;

затруднение дыхания;

гнойные выделения из носа;

тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка;

проблемы с обонянием.

Как нельзя лечить гайморит

При появлении вышеуказанных симптомов лучше идти к врачу, а не заниматься лечением. Вот что точно не стоит делать:

прогревать пазухи носа;

промывать нос без назначения врача;

смазывать нос маслами;

промывать или капать в нос травяные отвары;

использовать капли на основе цикламена (это такое растение, которое считается народным средством для лечения гайморита).

Если лечиться неправильно и запустить болезнь, то воспалительный процесс может распространиться на другие органы и привести к тяжёлым последствиям. В их числе — менингит, энцефалит, сепсис, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и поражение почек.

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