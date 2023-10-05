Как нельзя лечить гайморит? Инструкция для тех, кто «знает лучше врача»
Даже банальный насморк при неправильном лечении или же его отсутствии может доставить немало хлопот и привести к серьёзным осложнениям. Самое частое последствие — гайморит. О том, как вовремя его распознать и почему не стоит заниматься самолечением, «Газете.ru» объяснила врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.
Причины гайморита
Тарадеева отметила, что главная причина развития воспаления гайморовых пазух — вирусы и бактерии, а именно:
- риновирусы;
- аденовирусы;
- вирусы гриппа;
- стрептококк;
- пневмококк;
- гемофильная и синегнойная палочки;
- стафилококк;
- хламидии, микоплазмы, грибки (редко).
Также в число причин гайморита она включила аллергию. Воспаление начинается, когда из-за отёка слизистой оболочки и образующихся при длительном течении патологии полипов в пазухах задерживается скопившаяся слизь.
Ещё риски развития гайморита растут при:
- искривленной носовой перегородке;
- нестандартном строении пазух;
- воспалении аденоида (глоточная миндалина);
- кариесе или другой зубной патологии.
Как распознать гайморит
По словам врача, отличить обычный насморк от гайморита можно по следующим признакам:
- заложенность носа;
- головная боль;
- повышенная температура тела;
- перемены в тембре голоса.
Конечно, те же симптомы наблюдаются и при насморке, но если они сохраняются даже на 7–10 день после появления «соплей» — это тревожный звонок.
Симптомы гайморита:
- отёк слизистой носа;
- затруднение дыхания;
- гнойные выделения из носа;
- тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка;
- проблемы с обонянием.
Как нельзя лечить гайморит
При появлении вышеуказанных симптомов лучше идти к врачу, а не заниматься лечением. Вот что точно не стоит делать:
- прогревать пазухи носа;
- промывать нос без назначения врача;
- смазывать нос маслами;
- промывать или капать в нос травяные отвары;
- использовать капли на основе цикламена (это такое растение, которое считается народным средством для лечения гайморита).
Если лечиться неправильно и запустить болезнь, то воспалительный процесс может распространиться на другие органы и привести к тяжёлым последствиям. В их числе — менингит, энцефалит, сепсис, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и поражение почек.
Как ещё отличить гайморит от насморка
Ранее терапевт Анастасия Тимощенко добавила, что гайморит всегда длится дольше, чем обычный насморк. Болезнь сопровождается головными болями, покраснением и отёками. Также гаймориту сопутствуют густые и зеленоватые выделения из носа с неприятным запахом.