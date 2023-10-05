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Как нельзя лечить гайморит? Инструкция для тех, кто «знает лучше врача»

Даже банальный насморк при неправильном лечении или же его отсутствии может доставить немало хлопот и привести к серьёзным осложнениям. Самое частое последствие — гайморит. О том, как вовремя его распознать и почему не стоит заниматься самолечением, «Газете.ru» объяснила врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Причины гайморита

Тарадеева отметила, что главная причина развития воспаления гайморовых пазух — вирусы и бактерии, а именно:

  • риновирусы;
  • аденовирусы;
  • вирусы гриппа;
  • стрептококк;
  • пневмококк;
  • гемофильная и синегнойная палочки;
  • стафилококк;
  • хламидии, микоплазмы, грибки (редко).

Также в число причин гайморита она включила аллергию. Воспаление начинается, когда из-за отёка слизистой оболочки и образующихся при длительном течении патологии полипов в пазухах задерживается скопившаяся слизь.

Ещё риски развития гайморита растут при:

  • искривленной носовой перегородке;
  • нестандартном строении пазух;
  • воспалении аденоида (глоточная миндалина);
  • кариесе или другой зубной патологии.

Как распознать гайморит

По словам врача, отличить обычный насморк от гайморита можно по следующим признакам:

  • заложенность носа;
  • головная боль;
  • повышенная температура тела;
  • перемены в тембре голоса.

Конечно, те же симптомы наблюдаются и при насморке, но если они сохраняются даже на 7–10 день после появления «соплей» — это тревожный звонок.

Симптомы гайморита:

  • отёк слизистой носа;
  • затруднение дыхания;
  • гнойные выделения из носа;
  • тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка;
  • проблемы с обонянием.

Как нельзя лечить гайморит

При появлении вышеуказанных симптомов лучше идти к врачу, а не заниматься лечением. Вот что точно не стоит делать:

  • прогревать пазухи носа;
  • промывать нос без назначения врача;
  • смазывать нос маслами;
  • промывать или капать в нос травяные отвары;
  • использовать капли на основе цикламена (это такое растение, которое считается народным средством для лечения гайморита).

Если лечиться неправильно и запустить болезнь, то воспалительный процесс может распространиться на другие органы и привести к тяжёлым последствиям. В их числе — менингит, энцефалит, сепсис, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и поражение почек.

Как ещё отличить гайморит от насморка

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко добавила, что гайморит всегда длится дольше, чем обычный насморк. Болезнь сопровождается головными болями, покраснением и отёками. Также гаймориту сопутствуют густые и зеленоватые выделения из носа с неприятным запахом.

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