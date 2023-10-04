Врач назвал «тихие» симптомы смертельно опасного заболевания

Асиш Басси, британский гастроэнтеролог, рассказал, как обнаружить онкологию поджелудочной железы на ранних стадиях. Этот вид рака считается очень опасным, так как проявляется он далеко не сразу. При онкологии поджелудочной железы сложно обнаружить заболевание вначале.

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Для своевременной самодиагностики гастроэнтеролог рекомендует внимательнее относиться к цвету кожи лица и глаз. Желтуха — распространённый симптом заболевания.

Если покровы или зрачки приобрели более жёлтый оттенок, необходимо срочно обратиться к врачу. Даже если изменение цвета проходит безболезненно, это может быть одним из признаков онкологии.