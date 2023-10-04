Врач развеяла популярные мифы об артрите
Бытует мнение, что артрит – это болезнь пожилых людей. Однако, Если вникнуть в причины возникновения заболевания, становится понятно, что ему могут быть подвержены люди и в более молодом возрасте.
Так, по словам врач-ревматолога Амара Эзеонеджи, артрит могут диагностировать даже у людей, а к 70 годам болезнь развивается у каждого второго.
При этом холодный климат или привычка хрустеть костяшками ни как на это не влияют, подчеркнула врач в беседе с Daily Mirror. Кроме того, мнение, что на появление артрита оказывает влияние спорт, также ошибочно.
По словам ревматолога, активный образ жизни, напротив, улучшает кровоток, укрепляет мышцы и помогает сохранить здоровье суставов.
«Плавание и езда на велосипеде — отличные упражнения, которые стоит попробовать, поскольку они заставляют тело двигаться, не оказывая давления на болезненные суставы», — посоветовала специалистка.