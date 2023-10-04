Болезнь Альцгеймера: диагноз, но не приговор

Самой распространенной причиной деменции среди людей старшего возраста, которая затрагивает не только самих больных, но и их ближайшее окружение. Ее непременные спутники — снижение когнитивных способностей, ухудшение памяти, мыслительного процесса, речи.

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Лекарства от болезни Альцгеймера пока не существует, но все же известны способы замедлить ее прогрессирование и облегчить симптомы. О том, почему возникает это заболевание, можно ли его избежать и как с ним бороться, рассказывает Галина Чудинская, врач-невролог АО «Медицина».

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Проблема возраста

Население планеты стареет — это первая и основная причина того, что еще в 2019 году в мире было официально зарегистрировано около 50 миллионов людей с деменцией, основным симптомом болезни Альцгеймера. По оценкам экспертов, в 2030 году эта цифра может вырасти до 82 млн человек, а к 2050 году — 152 млн.

В нашей стране, по данным Минздрава, в 2020 году проживало около 1,5 млн пациентов с болезнью Альцгеймера. Но эта статистика неполная: далеко не всегда сами больные или их близкие считают необходимым обращаться к врачу, списывая происходящее на возрастные изменения. Но даже тем, кто приходил на прием к специалисту, не всегда ставится правильный диагноз. По оценкам экспертов, реальное количество пациентов с болезнью Альцгеймера в России может быть выше примерно в три раза.

Факторы риска

Ученые выяснили, что есть несколько факторов, которые повышают вероятность развития болезни Альцгеймера:

Возраст. Заболевание чаще затрагивает людей старше 65 лет, хотя у некоторых пациентов диагностируется ранняя форма, которая может начаться уже после 40 лет.

Наследственность — болезнь Альцгеймера у родственников первой линии (бабушки, дедушки, родители, родные братья или сестры).

Женский пол. Возможно, это обусловлено гормональными изменениями после менопаузы или более высокой средней продолжительностью жизни.

Образ жизни и сопутствующие болезни — гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, курение, повышенный холестерин ухудшают кровоснабжение мозга.

Депрессия и стресс. Хроническая депрессия и стресс могут повлиять на работу гормонов и мозговых нейромедиаторов.

Травмы головы повреждают нервные клетки.

Эти причины, как каждая по отдельности, так и несколько — в сочетании — могут привести к развитию болезни Альцгеймера.

Первые сигналы

Коварство «Альцгеймера» в том, что его достаточно трудно распознать на ранних стадиях. И все же сделать это возможно, если знать, на что важно обратить внимание.

К числу первых предвестников относится, например, забывчивость — человек путает слова, забывает недавние события, даты, имена, договоренности, местоположение вещей и т. д.

Другой частый симптом — ухудшение мышления, которое может приводить к ошибкам в финансовых операциях, неправильному использованию предметов, трудностям в освоении новой информации или навыков.

Позже возникают изменения в поведении и личности — усиление негативных черт характера или эмоциональных реакций, которые не соответствуют обычному поведению. Человек впадает в депрессию, становится беспокойным, проявляются агрессия, галлюцинаций, бред. Также могут возникать нарушения сна, аппетита, сексуальности и гигиены.

Если вы заметили у себя или у другого человека один или несколько из этих признаков, не стоит паниковать или стыдиться. Необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и получения консультации. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов сохранить умственные способности и качество жизни.

Лечить нельзя предупредить

Где поставить знак в этом предложении? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять и принять тот факт, что болезнь не поддается полному излечению. Однако некоторые медикаментозные и немедикаментозные методы могут замедлить развитие заболевания, уменьшить его выраженность и улучшить качество жизни самих пациентов и их близких.

Медикаментозная терапия предполагает применение лекарственных препаратов, воздействующих на биохимические процессы в мозге, которые контролируют память, мышление и поведение человека. Врач может назначить пациенту один из специальных препаратов, но они не избавляют от причины развития болезни и не останавливают ее прогрессирование.

Немедикаментозная терапия помогает поддерживать качество жизни пациента. Речь идет, в частности, о когнитивной стимуляции — различных видах умственной деятельности, которая стимулирует память, мышление, внимание и другие когнитивные функции.

Хотя болезнь Альцгеймера пока не поддается полному излечению, замедлить ее развитие можно с помощью профилактических мер:

Здоровый образ жизни — контроль веса, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, мониторинг артериального давления, сахара и холестерина в крови, профилактика и лечение хронических заболеваний. Эти меры помогают не только укрепить общее состояние здоровья, но и улучшить мозговое кровообращение.

Интеллектуальная активность — постоянное получение и усвоение новых знаний. Это может быть чтение, решение кроссвордов, устный счет — любые виды умственной деятельности, которые обусловливают нейропластичность, т. е. способность мозга реагировать на внешние изменения и адаптироваться к ним.

Социальная активность — поддержание и расширение круга общения. Важно, чтобы в него входили не только привычные люди: семья, коллеги, знакомые, — но и новые лица. Помочь в этом может волонтерство, клубы общения по интересам. То есть все, что помогает предотвратить депрессию, стимулирует работу мозга и повышает самооценку.

Ранняя диагностика — своевременное обращение к врачу и начало лечения позволяет замедлить прогрессирование заболевания.

Болезнь Альцгеймера — это серьезная медико-социальная проблема, решение которой требует внимания врачей, родственников, органов власти. Однако это не приговор. Существуют способы лечения и поддержки, которые могут помочь самим пациентам и их семьям справляться с трудностями.