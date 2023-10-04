Иммунолог заявил, что последствия COVID-19 могут остаться навсегда

«Вероятность того, что последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда, есть. А что обязательно останутся — очень невысокая. Я не говорю про тех, у кого было критическое течение, потому что если было ИВЛ, то оно само по себе дает долгосрочные осложнения, помимо самого ковида. Все зависит от того, как человек перенес заболевание, степень его тяжести, наличия хронических заболеваний. Эти моменты ухудшают ситуацию», — сказал Николай Крючков.