Офтальмолог: из-за алкоголя и кофеина может начать дергаться глаз

Специалист рассказала о причинах, которые вызывают подергивание глаза. В частности, в беседе с «Газетой.Ru» невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова заявили, что чаще всего такое происходит из-за эмоционального напряжения или недосыпа. Также специалисты отметили, что глаз может дергаться из-за интоксикации организма.

Подергивание нижнего или верхнего века называется доброкачественной миокимией. Он носит неврологический характер, поскольку из-за напряжения круговая мышца глаза не может полностью расслабиться.

Кроме того, неправильно подобранные очки или линзы также могут привести к такому эффекту, рассказали специалисты и подчеркнули, что самой неожиданной причиной подергивания глаза можно назвать злоупотребление алкоголем и кофеином.