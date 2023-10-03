Эксперт рассказал, как передается норовирус

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как передается норовирус, для кого он особенно опасен и что делать при заражении.

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Эксперт пояснил, что норовирус — это РНК-содержащий вирус размером порядка 30 нанометров. Он вызывает острый гастроэнтерит.

— Болеть могут все, но определенную опасность он представляет для маленьких детей и для пожилых людей. В любом случае смертность, конечно, невелика, — пояснил он в комментарии «360».

По словам Альтштейна, главные признаки норовируса — проблемы со стулом и плохое самочувствие. Обычно заболевание проходит через один–три дня.