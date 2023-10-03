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Врач рассказал, с чем могут быть связаны частые головокружения

Частые головокружения не всегда связаны с перебоями в работе центральной нервной системы — практически в 90% случаев причина кроется в функционировании внутреннего уха. Об этом рассказал лор-врач Дина Жердева. Эксперта цитирует «Почему болит».

Врач рассказал, с чем могут быть связаны частые головокружения
© Unsplash

«Головокружение может возникать даже при смене положения головы или может быть связано с поражением внутреннего уха. Поэтому для лечения подобных проблем нужны смежные знания в области неврологии и отоларингологии», — пояснила медик.

Отоневрология — направление медицины на стыке оториноларингологии и неврологии. Именно отоневрологи выявляют причины головокружений, не связанных с работой ЦНС. Эксперты занимаются лечением заболеваний слухового и вестибулярного аппарата. К доктору необходимо обращаться при таких симптомах:

  • постоянные или эпизодические головокружения;
  • шум или звон в ушах;
  • нарушения слуха, вкуса и обоняния;
  • шаткость и неустойчивая походка.

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