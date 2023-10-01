Ученые: тревога может быть предвестником опасного заболевания

Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание с разнообразными симптомами, из-за которых его сложнее диагностировать и легче спутать с другими состояниями. При это заболевании иммунная система атакует миелин — защитную оболочку, которая покрывает нервные волокна.

Исследователи изучили данные более 6800 пациентов с рассеянным склерозом в Британской Колумбии и сравнили их с почти 32 тысячами человек без рассеянного склероза. Ученые обнаружили, что пациенты с рассеянным склерозом страдали психическими заболеваниями почти в два раза чаще, чем население в целом. Посещения психиатров, прием препаратов и госпитализации из-за психиатрических расстройств также были стабильно выше среди пациентов с рассеянным склерозом. При этом симптомы становились более выраженными ближе к обнаружению РС.