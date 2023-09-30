Прививка от рака: стоит ли вакцинироваться от ВПЧ и когда это лучше делать

Некоторые виды вируса папилломы человека (ВПЧ) способны вызывать рак шейки матки. О том, как передается вирус, насколько он опасен, работает ли против него прививка и стоит ли делать ее детям, «Вечерняя Москва» выясняла у специалистов.

© Вечерняя Москва

По словам врача — акушера-гинеколога, эндокринолога, сексолога Антонины Дорофеевой, подхватить опасный вирус можно при половом контакте, если у женщины ослаблен местный иммунитет или иммунитет в целом, также если она испытывает общий стресс, риски заражения повышаются.

— Мальчики чаще являются просто переносчиками, а сам вирус не провоцирует у них опасные формы рака. Девочки же находятся в группе риска развития опасной болезни, поэтому важно сделать прививку заранее, — сказала она.

Она подчеркнула, что лучше делать ее в детстве, пока у девочки не было половых контактов.

— Вакцинироваться нужно один раз в жизни — в промежутке с 9 до 11 лет. Если ставить позже, необходимо дополнительно пройти предварительное обследование на наличие ВПЧ. При отсутствии любого его вида в организме можно сделать прививку и в подростковом возрасте до начала половой жизни, — пояснила Дорофеева.

В беседе с «ВМ» врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что эффективность прививки от ВПЧ доказана давно, а вреда для здоровья ребенка она не несет.