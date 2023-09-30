Какими витаминами подпитать свое сердце

Едой можно как спровоцировать большое количество заболеваний, так и предотвратить их развитие.

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Это касается в том числе сердечно-сосудистых патологий: больше 60% из них связаны с тем, как мы питаемся, отметила эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar Аделина Муртазина.

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Она перечислила витамины, полезные для сердца и сосудов.

Какие витамины принимать для здоровья сердца

L-таурин — улучшает работу сердечно-сосудистой системы и функционирование скелетных мышц, ускоряет сжигание жира, нормализует углеводный, белковый, электролитный обмен и синтез ряда гормонов и ферментов;

коэнзим Q-10 — благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает защищать организм от свободных радикалов, оказывает антиоксидантное действие, избавляет от преждевременного старения;

магний — помогает энергетическому обмену в сердечной мышце, тем самым улучшая обеспечение клеток кислородом. Дополнительный приём витаминов и минералов будет полезен для поддержания здорового сердца, отметила диетолог. Вот что можно пить:

Как скорректировать рацион для здоровья сердца

Учёные давно доказали, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют такие особенности питания, как:

избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров,

переизбыток соли,

злоупотребление алкоголем.

Например, если в вашем рационе больше 35% жира от суточного энергопотребления, вы создаёте себе условия для атеросклеротического поражения сосудов, предупредила врач. Причём не играет роли качественный состав жирных кислот.

уменьшить употребление источников скрытого жира (колбас, чипсов, снеков, майонеза, картофеля фри и фастфуда),

есть поменьше поваренной соли. Самое главное, что нужно поменять в еде, чтобы снизить риски проблем с сердцем:

Какая еда действительно помогает бороться со стрессом

Стресс — один из спусковых крючков для развития проблем с сердцем. Дискомфорт в груди может появиться даже при разовом стрессе из-за кортизола и адреналина, которые вырабатываются в этом состоянии и заставляют сердце чаще биться.

Длительный стресс — это повышенный риск артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, предупредила Муртазина в беседе с «Газетой.ru».

Во время стресса важно не столько утешать себя кусочком торта, сколько восполнять дефицит тех витаминов и питательных веществ, которые активно расходуются в таком состоянии.

Вот какие продукты диетолог посоветовала есть каждый день, чтобы снизить стресс:

пищевые волокна,

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты,

ферментированные продукты.

По словам врача, россиянам для профилактики стресса нужно каждый день питаться по формуле: 15% белков, 18% жиров, 67% углеводов. Как заметить проблемы с сердцем по анализу крови

Некоторые пациенты, получив на руки результаты анализов, сначала ищут ответы в интернете и только пугаются. Хотя и врачи тоже бывают хороши: не объясняют, что значат все эти цифры, тем самым провоцируя пациента искать информацию самостоятельно.

Как по показателям крови распознать проблемы с сердцем, в своей книге «У меня есть сердце» рассказала терапевт Иоланта Лялите. Например, для диагностирования анемии общий анализ крови может сыграть решающую роль. Эта болячка имеет множество неспецифических проявлений, таких как тахикардия, одышка, утомляемость, обмороки, мушки и потемнение в глазах, шум в ушах, головная боль и другие.

Показатели крови при таком анамнезе смогут подтвердить или опровергнуть диагноз. Зато вычислить по общему анализу крови тромбоз маловероятно.

На количество тромбоцитов в крови влияет огромное количество причин — от физических нагрузок до количества жидкости, выпитого накануне сдачи анализов.