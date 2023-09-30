Кровь в кале: симптомы, причины, лечение
Кровь в кале является признаком различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее появление требует обращения за специализированной медицинской помощью.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении – в материалах "Рамблера".
Симптомы
Сопутствовать крови в стуле могут самые разные симптомы: все зависит от развития конкретной патологии в организме. Так, например, при хронической анемии у пациента могут проявляться в том числе быстрая утомляемость, слабость, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и др. Если же речь идет об острой желудочно-кишечной кровопотере, то человек, вероятно, будет жаловаться на чрезмерное потоотделение, шум в ушах, высокое артериальное давление, спутанность сознания и т.д.
Помимо этого, кровь в кале нередко говорит о развитии геморроя, для которого также характерны зуд, боль или неприятные ощущения в анальном проходе, появление шишек в этой области и вздутие живота. Кровь в стуле сопутствует и ряду онкологических заболеваний: например, раку толстой кишки.
Так как подобный симптом может проявляться при болезнях различной степени серьезности, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.
Причины
Как правило, кровь в кале проявляется при следующих недугах:
- геморрой;
- анальные трещины;
- воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- варикоз вен пищевода и желудка;
- дивертикулит;
- рак толстой кишки и желудка;
- инфекционные заболевания (в том числе ротавирус и аденовирус).
Лечение
Для выявления причины крови в кале пациенту назначаются лабораторные или инструментальные исследования. Обычно требуется сдать анализ крови и кала либо пройти колоноскопию.
После получения результатов специалист назначает лечение, которое также может быть абсолютно разным. Например, пациенту могут быть прописаны специальные мази и суппозитории, медикаменты, в том числе антибиотики. В некоторых случаях может быть назначено проведение хирургического вмешательства.