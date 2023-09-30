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Кровь в кале: симптомы, причины, лечение

Кровь в кале является признаком различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее появление требует обращения за специализированной медицинской помощью.

Кровь в кале: симптомы, причины, лечение
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Подробнее о симптомах, причинах и лечении – в материалах "Рамблера".

Симптомы

Сопутствовать крови в стуле могут самые разные симптомы: все зависит от развития конкретной патологии в организме. Так, например, при хронической анемии у пациента могут проявляться в том числе быстрая утомляемость, слабость, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и др. Если же речь идет об острой желудочно-кишечной кровопотере, то человек, вероятно, будет жаловаться на чрезмерное потоотделение, шум в ушах, высокое артериальное давление, спутанность сознания и т.д.

Помимо этого, кровь в кале нередко говорит о развитии геморроя, для которого также характерны зуд, боль или неприятные ощущения в анальном проходе, появление шишек в этой области и вздутие живота. Кровь в стуле сопутствует и ряду онкологических заболеваний: например, раку толстой кишки.

Так как подобный симптом может проявляться при болезнях различной степени серьезности, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Причины

Как правило, кровь в кале проявляется при следующих недугах:

  • геморрой;
  • анальные трещины;
  • воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона);
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • варикоз вен пищевода и желудка;
  • дивертикулит;
  • рак толстой кишки и желудка;
  • инфекционные заболевания (в том числе ротавирус и аденовирус).

Лечение

Для выявления причины крови в кале пациенту назначаются лабораторные или инструментальные исследования. Обычно требуется сдать анализ крови и кала либо пройти колоноскопию.

После получения результатов специалист назначает лечение, которое также может быть абсолютно разным. Например, пациенту могут быть прописаны специальные мази и суппозитории, медикаменты, в том числе антибиотики. В некоторых случаях может быть назначено проведение хирургического вмешательства.

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