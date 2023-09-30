Кровь в кале: симптомы, причины, лечение

Кровь в кале является признаком различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее появление требует обращения за специализированной медицинской помощью.

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Симптомы

Сопутствовать крови в стуле могут самые разные симптомы: все зависит от развития конкретной патологии в организме. Так, например, при хронической анемии у пациента могут проявляться в том числе быстрая утомляемость, слабость, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и др. Если же речь идет об острой желудочно-кишечной кровопотере, то человек, вероятно, будет жаловаться на чрезмерное потоотделение, шум в ушах, высокое артериальное давление, спутанность сознания и т.д.

Помимо этого, кровь в кале нередко говорит о развитии геморроя, для которого также характерны зуд, боль или неприятные ощущения в анальном проходе, появление шишек в этой области и вздутие живота. Кровь в стуле сопутствует и ряду онкологических заболеваний: например, раку толстой кишки.

Так как подобный симптом может проявляться при болезнях различной степени серьезности, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Причины

Как правило, кровь в кале проявляется при следующих недугах:

геморрой;

анальные трещины;

воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

варикоз вен пищевода и желудка;

дивертикулит;

рак толстой кишки и желудка;

инфекционные заболевания (в том числе ротавирус и аденовирус).

Лечение

Для выявления причины крови в кале пациенту назначаются лабораторные или инструментальные исследования. Обычно требуется сдать анализ крови и кала либо пройти колоноскопию.