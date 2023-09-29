Ортодонт: красивая улыбка является гарантией здоровья

Врач-ортодонт Александра Козубенко в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о том, что красивая улыбка - это не просто дань эстетике, а здоровье организма и продление его молодости.

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- Желание иметь «голливудскую улыбку» - мечта молодых людей, которые готовы терпеть неудобные конструкции. А есть ли счастливчики по рождению?

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- Начнем с того, что по данным Всемирной организации здравоохранения, людей с правильным прикусом всего 10%. У остальных, в большей или меньшей степени, имеется, неправильный прикус и скученность зубов. А причина кроется в том, что достижения цивилизации, привели к тому, что наши зубы просто стали меньше трудиться. Мы перестали употреблять в пищу твердые и жесткие продукты, что и привело к изменению развития челюсти. Зубов осталось прежнее количество, а размеры ее уменьшились. И этот процесс происходит из поколение в поколение.

- Что вообще такое неправильный прикус и действительно ли он так мешает человеку?

Признаки правильного прикуса следующие: зубные ряды должны быть широкие, во рту не должно быть скученности, в переднем отделе верхние зубы перекрывают нижние на 1/3 высоты коронок нижних зубов. Чаще всего встречается более глубокое перекрытие и нижние зубы буквально скрываются под верхними зубами, и у 95% людей неправильный глубокий прикус. Это приводит к сильной стираемости зубов. В боковых отделах зубы должны смыкаться в шахматном порядке, как шестеренки у часов. А если они смыкаются друг на друга, то неправильное взаиморасположение зубов верхней и нижней челюсти приводит к их усиленному стиранию, вызванному боковыми соприкосновениями от перегруза. Но это все поправимо. Выравниванием зубов и прикуса занимаются стоматологи-ортодонты.

- Выравнивание зубов - только ли дань эстетике?

- Только на первый взгляд. На самом деле, лечение у ортодонта это не только путь к «голливудской улыбке», а решение проблем с болезнями десен, пищеварением, профилактика раннего разрушения зубов и даже продление молодости. Поэтому современные системы исправления зубов - элайнеры и брекеты - показаны не только тем, кто стремится к красоте. В ряде случаев корректировка назначается по медицинским показаниям, среди которых глубокий травмирующий прикус, вызывающий раны в полости рта. Также из-за неправильного прикуса и скученности зубов пациенты не могут до конца пережевывать пищу, что приводит к воспалению желудочно-кишечного тракта. Неправильно расположенные зубы приводят сначала к стиранию эмали, а со временем и к их потере. Отсутствие зубов заметно отражается на внешнем виде человека: помимо «окон» в десне, появляются морщины, губы и щеки впадают, лицо выглядит осунувшимся. Даже отсутствие одного зуба со временем приводит к деформации челюстной кости и потере тонуса мышц лица, образуются морщины, щеки провисают и впадают внутрь.

- Какие виды исправления зубов сейчас используют стоматологи и с чего начинать?

- Начнем с того, что среди стоматологов есть специалисты, которые имеют свою направленность. В этом списке: терапевты - лечат зубы, хирурги - удаляют зубы, ортопеды - придают эстетический вид и ортодонты - исправляют прикус и скученность зубов. Истоки современной ортодонтии начинаются в 18 веке, c выдающегося французского стоматолога Пьера Фошара, который лечил зубы королю Людовику XV. Фошар впервые издал труд, в котором подробно описал возможные методы исправления неровных зубов. Сейчас врачи стоматологи-ортодонты исправят зубы на двух системах: элайнерах и брекетах. На брекет-системах более давно (в Европе и Америке - с 60-х годов, в в СССР - начиная с 80-х годов). Элайнеры появились в ортодонтии 20 лет назад. А настоящий бум на них начался с 2015 по 2020 годы.

Брекеты - микрозамочки, которые закрепляются на зубах, постепенно изменяя их положение. В пазах брекетов фиксируется дуга, которая стремится к форме, которую ей изначально придали, при этом мягко тянет зубы за собой. Элайнеры – прозрачные пластиковые капы. Они эластичны и плотно садятся на зубы, и при этом упруги. Носят их 22 часа, снимая лишь в период приема пищи. Каждые 10-14 дней применяется новая форма, постепенно перемещая зубы в нужное положение.

Большинство докторов-ортодонтов используют в своей практике брекет-системы. Но не потому, что доверяют им больше, чем элайнерам. В ординатуре стоматологического направления не учат работе на элайнерах. И всю информацию специалисту нужно получать самостоятельно. Но у элайнеров, на мой взгляд, есть существенные преимущества. Помимо нейтрального внешнего вида, что позволяет их использовать взрослым пациентам, у элайнеров менее болезненный процесс перемещения зубов. Пациент, может корректировать процесс в формате онлайн - получив все распечатки кап, связываться с врачом по видеосвязи и менять их самостоятельно. В любом случае, выбор за пациентом, главное - результат лечения. Мое личное наблюдение, элайнеры - для дисциплинированных пациентов (нужно не забывать их надевать). А с брекетами можно и расслабиться, доверив всю работу конструкции и просто соблюдать гигиену полости рта.

- Как вы думаете, можно ли сохранить свои зубы до глубокой старости?

Ключевое слово - свои! Не импланты, не наращенные виниры или коронки, а именно собственные зубы. Можно, но для этого нужно уделять им должное внимание. Гигиену полости рта нужно выводить на первое место в уходе за зубами. Если отсутствует должный уход, то кариес неизбежно будет поражать ваши зубы, а далее появятся проблемы и с деснами.