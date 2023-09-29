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Врач рассказала, чем может обернуться бесконтрольное применение капель для носа

Сосудосуживающие капли – действенный способ снять заложенность носа. Однако специалисты предупреждают: частое использование подобных средств может привести к зависимости.

Врач рассказала, чем грозит бесконтрольное применение капель для носа
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Екатерина Тур, врач-терапевт, рассказала, как долго можно продолжать подобное лечение и чем может обернуться злоупотребление лекарством.

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"Капли в нос обычно считаются относительно безопасным средством для лечения насморка. Однако всё зависит от конкретного препарата и длительности его использования. Неправильная дозировка капель может иметь некоторые негативные последствия. Например, возникновение хронической заложенности носа, которую часто ошибочно относят к психосоматике".

Развитие медикаментозного ринита (ринита ректификации) — это состояние, при котором орган дыхания становится зависимым от капель и воздушные пути начинают отвыкать от самостоятельной борьбы с насморком. В результате постепенно усиливается заложенность носа и пациенту требуется всё больше и больше капель для облегчения дыхания.

Кроме того, последствиями долгого использования подобного препарата могут быть:

  • повышение артериального давления — некоторые капли в нос содержат сосудосуживающие средства, которые могут повысить кровяное давление при длительном использовании или его неправильном применении;
  • отёк слизистой оболочки носа — применение капель в нос более длительное время, чем рекомендовано, может вызвать отёк слизистой оболочки, из-за чего они перестают эффективно работать;
  • побочные эффекты: некоторые пациенты могут испытывать чувство жжения, сухость или зуд в носу после применения капель. В некоторых случаях возможны аллергические реакции или проблемы с дыханием.

Чтобы минимизировать риск побочных эффектов, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций.

  • Не используйте капли в нос более трёх-пяти дней (в зависимости от инструкций на упаковке).
  • Следуйте инструкциям по дозировке и регулярности применения.
  • Не превышайте рекомендованную дозу. Если симптомы насморка не улучшаются или ухудшаются после нескольких дней применения капель, обратитесь к врачу.

Важно помнить, что данная информация не является медицинским назначением и рекомендации могут отличаться в зависимости от конкретного случая. Поэтому всегда советуйтесь со специалистом, прежде чем использовать какие-либо препараты.

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