Врач рассказала, чем грозит бесконтрольное применение капель для носа

Врач рассказала, чем может обернуться бесконтрольное применение капель для носа
Сосудосуживающие капли – действенный способ снять заложенность носа. Однако специалисты предупреждают: частое использование подобных средств может привести к зависимости.
Екатерина Тур, врач-терапевт, рассказала, как долго можно продолжать подобное лечение и чем может обернуться злоупотребление лекарством.
"Капли в нос обычно считаются относительно безопасным средством для лечения насморка. Однако всё зависит от конкретного препарата и длительности его использования. Неправильная дозировка капель может иметь некоторые негативные последствия. Например, возникновение хронической заложенности носа, которую часто ошибочно относят к психосоматике".
Развитие медикаментозного ринита (ринита ректификации) — это состояние, при котором орган дыхания становится зависимым от капель и воздушные пути начинают отвыкать от самостоятельной борьбы с насморком. В результате постепенно усиливается заложенность носа и пациенту требуется всё больше и больше капель для облегчения дыхания.
Кроме того, последствиями долгого использования подобного препарата могут быть:
- повышение артериального давления — некоторые капли в нос содержат сосудосуживающие средства, которые могут повысить кровяное давление при длительном использовании или его неправильном применении;
- отёк слизистой оболочки носа — применение капель в нос более длительное время, чем рекомендовано, может вызвать отёк слизистой оболочки, из-за чего они перестают эффективно работать;
- побочные эффекты: некоторые пациенты могут испытывать чувство жжения, сухость или зуд в носу после применения капель. В некоторых случаях возможны аллергические реакции или проблемы с дыханием.
Чтобы минимизировать риск побочных эффектов, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций.
- Не используйте капли в нос более трёх-пяти дней (в зависимости от инструкций на упаковке).
- Следуйте инструкциям по дозировке и регулярности применения.
- Не превышайте рекомендованную дозу. Если симптомы насморка не улучшаются или ухудшаются после нескольких дней применения капель, обратитесь к врачу.
Важно помнить, что данная информация не является медицинским назначением и рекомендации могут отличаться в зависимости от конкретного случая. Поэтому всегда советуйтесь со специалистом, прежде чем использовать какие-либо препараты.