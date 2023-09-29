В какое время нужно ложиться спать, чтобы снизить риск болезней сердца

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются главной причиной смертности во всем мире. Они уносят около 17 миллионов жизней ежегодно.

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Несмотря на современные технологии и развитие медицинской науки на сегодняшний день все еще не существует волшебной палочки, которая могла бы защитить любого человека от смертельных недугов. Однако ученые время от времени подсказывают нам, как поспособствовать своему долголетию, не прибегая при этом к хирургическому вмешательству или приему медикаментов.

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Так, например, однажды специалисты выяснили, что отход ко сну в определенное время суток способен снизить риск развития болезней сердечно-сосудистых заболеваний. В честь Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается в этот день, 29 сентября, "Рамблер" расскажет о полезной привычке подробнее.

Эксперимент

Когда-то сотрудники Эксетерского университета решили выяснить, имеет ли значение время суток, в которое человек засыпает. Для получения ответа на этот вопрос ученые провели исследование, в котором приняли участие более 88 000 человек. Средний возраст добровольцев составлял 61 год.

Все они заполнили анкеты и опросники, в которых описали свое состояние здоровья, образ жизни, рацион питания, вредные привычки и в том числе приблизительное время отхода ко сну. После этого их направили на обследования сердца и сосудов для выявления возможных недугов.

В течение нескольких лет участники эксперимента находились под наблюдением. Время от времени они отвечали на те же вопросы и проходили те же обследования.

Итоги

В результате примерно за 5,7 лет у более 3 000 участников (3,6%) развились сердечно-сосудистые заболевания. Оказалось, что все они ложились спать примерно в одно время: около полуночи или позднее.

"Это крупное исследование показывает, что оптимальнее всего ложиться спать в период с 22 до 23 часов. Именно этот временной период является наиболее "здоровым" для сердца", – резюмировали ученые.